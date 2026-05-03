Trendyol 1. Lig’de normal sezon, dün oynanan müsabakalarla birlikte sona erdi. Saat 16.00’da eş zamanlı başlayan karşılaşmaların ardından, şampiyon olarak Süper Lig’e çıkan Erzurumspor FK’nın yanı sıra üst lige yükselecek ikinci ekip de belli oldu ve büyük bir sevinç yaşandı.

HABERİN ÖZETİ Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi? Süper Lig’e kaç takım çıkacak? Trendyol 1. Lig'de normal sezon sona erdi ve Süper Lig'e yükselecek ilk iki takım belli oldu. Erzurumspor FK şampiyon olarak Süper Lig'e çıktı. Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor'un puan kaybetmesiyle tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Play-off hattına Çorum FK, Bodrum FK, Pendikspor ve Keçiörengücü yükseldi. Esenler Erokspor doğrudan play-off final etabına yükseldi. Play-off çeyrek finalinde Çorum FK - Keçiörengücü ve Bodrum FK - Pendikspor eşleşmeleri yapılacak. Toplamda 3 takım Süper Lig'e yükselecek.

SÜPER LİG’E HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ?

Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler, Iğdır FK deplasmanında oynadığı mücadelede büyük bir heyecana sahne oldu. Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi takım, 6. dakikada 1-0 üstünlüğü yakaladı. Bu gole Amedspor kısa süre içinde karşılık verdi ve Hasan Ali Kaldırım ile Diagne’nin attığı gollerle skor 2-1’e taşındı. Ancak 45+4. dakikada Diagne’nin kendi kalesine attığı golle ilk devre 2-2 beraberlikle sona erdi. İkinci yarıda da oyun temposu düşmedi ve karşılıklı atılan gollerle mücadele 3-3 berabere tamamlandı. Sahadan 1 puanla ayrılan Amedspor, Esenler Erokspor’un da puan kaybı yaşamasıyla birlikte tarihi bir başarı elde etti ve ilk kez Süper Lig’e yükselmeyi başardı.

SÜPER LİG’E KAÇ TAKIM ÇIKACAK?

Trendyol 1. Lig’de play-off hattına yükselen takımlar Çorum FK, Bodrum FK, Pendikspor ve Keçiörengücü olarak belirlendi. Sezonu daha üst sırada bitiren Esenler Erokspor ise doğrudan final etabına yükselerek avantaj sağladı. Play-off çeyrek finalinde Çorum FK ile Keçiörengücü karşılaşırken, Bodrum FK ile Pendikspor da finale yükselme mücadelesi verecek. Bu iki eşleşmeden galip gelen takımlar yarı finalde birbirleriyle eşleşecek. Yarı final aşamasını başarıyla geçen ekip ise, Süper Lig biletini belirleyecek final karşılaşmasında Esenler Erokspor’un rakibi olacak. Bu son aşamayla birlikte Süper Lig’e toplam 3 takım yükselmiş olacak.