Suriyeli işçinin feci ölümü! 7 metreden kabine çakıldı

Bursa'da sabah saatlerinde yaşanan olayda, bir mobilya atölyesinde çalışan Suriye uyruklu işçi Wajeeh Hamam (33), yük asansörüne yöneldiği sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

7 METREDEN KABİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düşerek ağır yaralanan işçi, asansör kabini üzerinde mahsur kaldı. Olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KUTARILAMADI

Ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan yaralı işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hamam’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.