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 | Onur Kaya

Sürücüler dikkat! Bu yol 2 gün trafiğe kapatılacak

Sakarya'daki metrobüs hattı projesindeki yol çalışmaları sebebiyle Adapazarı Farabi Caddesi trafiğe geçici olarak kapatılacak. Sakar Büyükşehir Belediyesi'nden yola çıkacak sürücülere uyarı geldi.

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Sürücüler dikkat! Bu yol 2 gün trafiğe kapatılacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 15:38
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 15:38

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehir Hastanesi ile Gar Meydanı arasında hizmet sunacak metrobüs projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Çalışmalar çerçevesinde Adapazarı Farabi Caddesi’nde (Donanma Sokak Kavşağı ile Şeker Hilal Camii arası) gerçekleştirilecek yol çalışmaları için Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’ndan sürücülere uyarı yapıldı.

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YOL 2 GÜN TRAFİĞE KAPATILACAK

Yapılan açıklamada metrobüs hattı çalışmalarının hızla devam ettiği ifade edilerek, "Metrobüs hattı projesi kapsamında 18 Mayıs Pazar günü saat 06.00 ile 19 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00’a Farabi Caddesi’nin Donanma Sokak Kavşağı ile Şeker Hilal Cami arasındaki çarşı yönü istikameti çalışmalar dolayısıyla araç trafiğine kapatılacak. Araç sürücülerimizin alternatif güzergahları kullanmaları önemle rica ederiz" denildi.

Sürücüler dikkat! Bu yol 2 gün trafiğe kapatılacak
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