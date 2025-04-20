Süs havuzunda elektrik dehşeti: Küçük çocuk ve 3 kişi yaralı!

Kırklareli’nde bir çay bahçesindeki süs havuzu az kalsın can alıyordu. Havuzun içine düşen küçük çocuğu kurtarmak isteyen üç kişi de elektrik akımına kapıldı. Olayda biri çocuk dört kişi ağır yaralandı.

Kırklareli’nin Yayla Mahallesi’nde bulunan bir çay bahçesindeki süs havuzu, az daha can alıyordu. Mehmet Akyürek Yayla Parkı içinde yer alan süs havuzuna 5 yaşındaki bir çocuğun düşmesiyle başlayan olay, dakikalar içinde trajediye dönüştü.

Küçük çocuğu kurtarmak için havuza atlayan 3 kişi de elektrik akımına kapıldı. Henüz nedeni belirlenemeyen bir elektrik kaçağı nedeniyle, havuza temas eden 4 kişi akıma maruz kaldı.

Olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanan 1’i çocuk 4 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.