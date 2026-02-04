Menü Kapat
 Yasin Aşan

Tabanca uğruna hayatını kaybetti! Hatay'da acı olay

Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşadığı ahşap evde yangın çıkan emekli polis memuru Talip Bulut, evden beylik tabancasını almak isterken yanarak ağır yaralanmıştı. Bulut, yanık tedavi merkezinde 1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Tabanca uğruna hayatını kaybetti! Hatay'da acı olay
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 09:30
|
04.02.2026
04.02.2026
saat ikonu 09:30

Hatay'ın Erzin ilçesinde geçtiğimiz hafta Kuyuluk Mahallesi'nde emekli polis memuru Talip Bulut'un yaşadığı ahşap çiftlik evde yangın çıkmıştı. Polislik mesleğinden emekli olduktan sonra memleketine yerleşen ve çiftçilik yapmaya başlayan Talip Bulut, yangında can havliyle kendini dışarı atmıştı.

Tabanca uğruna hayatını kaybetti! Hatay'da acı olay

TABANCASINI ALMAK İÇİN EVE GİRDİ

Talip Bulut, yangın devam ederken beylik tabancasını almak için girdiği evde alevler içinde kaldı. Vücudunda yanıklar oluşan Bulut, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Tabanca uğruna hayatını kaybetti! Hatay'da acı olay

EMEKLİ POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Bir hafta boyunca tedavisi devam eden Talip Bulut, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Tabanca uğruna hayatını kaybetti! Hatay'da acı olay

Bulut'un gün içerisinde Erzin ilçesi Kuyuluk Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

#Yaşam
