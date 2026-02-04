Tabanca uğruna hayatını kaybetti! Hatay'da acı olay

Kategoriler
Hatay'ın Erzin ilçesinde geçtiğimiz hafta Kuyuluk Mahallesi'nde emekli polis memuru Talip Bulut'un yaşadığı ahşap çiftlik evde yangın çıkmıştı. Polislik mesleğinden emekli olduktan sonra memleketine yerleşen ve çiftçilik yapmaya başlayan Talip Bulut, yangında can havliyle kendini dışarı atmıştı.
Talip Bulut, yangın devam ederken beylik tabancasını almak için girdiği evde alevler içinde kaldı. Vücudunda yanıklar oluşan Bulut, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.
Bir hafta boyunca tedavisi devam eden Talip Bulut, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Bulut'un gün içerisinde Erzin ilçesi Kuyuluk Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.