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 | Özge Sönmez

Market deposunda mandalina dehşeti! Kadın kasiyerin emekli öğretmene yapmadığı kalmadı

Denizli'de marketten aldığı mandalinayı beğenmeyen emekli öğretmen, ürünleri iade etmek isteyince başına gelmeyen kalmadı. Kasiyer tarafından depoya kilitlenen emekli öğretmen, dakikalarca darp edildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.03.2025
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
15.03.2025
saat ikonu 10:27

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen Şevket Kaya, marketten mandalina alarak evine döndü. Mandalinaların tadına bakan Kaya, meyvelerin oldukça kuru olduğunu fark ederek marketin yolunu tuttu. Kasiyere durumu izah eden Kaya, mandalinaları iade etmek istediğini söyledi. Olumsuz yanıt alana emekli öğretmen, market sorumlusuyla görüşmek isteyince dehşeti yaşadı. Depo kısmında bulunan sorumlu kasiyere durumu anlatan öğretmenin başına gelmeyen kalmadı.

DEPOYA KİLİTLEYİP DARBETTİ

Tek amacı beğenmediği ürünü iade etmek olan Şevket Kaya ile kendisini mağaza sorumlusu olarak tanıtan kadın ile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma üzerine kendisinden güçsüz olan emekli öğretmene saldıran kadın, yaşlı adamı yüzü ve göğsünden tırmalayarak yaraladı. Isırdığı emekli öğretmenin elini kanatan kadın, onu marketin deposuna kilitledi. Polise yapılan ihbar sonucu gözaltına alınarak karakola götürülen Kaya, yaşadığı dehşet anlarının ardından bir de tacizle suçlanınca şoke oldu. Her iki tarafında birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

"HEM DAYAK YEDİM HEM DE SUÇLU DURUMA DÜŞTÜM"

Başından geçen talihsiz olay anlatan emekli öğretmen Şevket Kaya, "Marketten mandalina almıştım. Eve gelip baktığımda kuruduğunu, özelliğini kaybettiğini fark ettim. Pazar günü ise sabah 10.00 sıralarında iade etmek için markete geri götürdüm. Benim önceki gün aldığım mandalinaları ucuzluk reyonuna koymuşlar. İade etmek istediğimi söylediğimde kasiyer kız geri alamayacağını söyledi. Market sorumlusu ile görüşmek istedim ama kimse ilgilenmedi. Ben de depo bölümüne gittim. ‘Ben buranın müdürüyüm' diyen bir kız üzerime saldırdı. Bana birkaç kez vurdu. Kalp ve tansiyon hastası olduğum için halim kalmadı. Beni yere yatırıp, elimi ısırdı, yüzümü çizdi. Kapıyı üzerime kilitleyip dışarı çıkıp, polis çağırmışlar. Polis geldi, ben suçlu duruma düştüm. Ben cinsel tacizde bulunmuşum, şaşırdım. Ben dayak yiyorum, ellerimi tutmuş ben nasıl taciz edeyim. Hem dayak yedim hem de suçlu duruma düştüm" dedi.

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