Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

TAG Otoyolu Nurdağı kesiminde zincirleme kaza: Ölü ve yaralı var!

TAG Otoyolu Nurdağı kesiminde zincirleme kaza meydana geldi. Tır, sağ şeritteki motosiklet ve çekiciye çarptı. Kazada, Kahramanmaraş eski baro başkanı hayatını kaybetti...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 17:48
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 17:51

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kesiminde sağ şeritte bekleyen motosiklet ve çekiciye arkadan gelen tırın çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin önceki dönem Kahramanmaraş Baro Başkanlarından Mehmet Mesut Karslıoğlu olduğu öğrenildi.

MOTOSİKLET VE ÇEKİCİYE ÇARPTI

Kaza, gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Mesut Karslıoğlu motosikletiyle seyir halindeyken düşen çantasını almak için sağ şeride park etti. Bu sırada arkadan gelen ve üzerinde başka bir araç bulunan de sağ şeride park etti. Arkadan gelen tır ise fark etmediği motosiklet ve çekiciye çarptı. Kaza sonrası araçlarda yangın çıkarken Mehmet Mesut Karslıoğlu ise çekici ve motosiklet arasında sıkıştı.

TAG Otoyolu Nurdağı kesiminde zincirleme kaza: Ölü ve yaralı var!

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, otoyol jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken araçların altında kalan Mehmet Mesut Karslıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı bir kadın ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

TAG Otoyolu Nurdağı kesiminde zincirleme kaza: Ölü ve yaralı var!

Kazada hayatını kaybeden Karslıoğlu'nun avukat olduğu ve daha önce Kahramanmaraş Baro Başkanlığı yaptığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eşiyle görüşme için geldi, kurşunların hedefi oldu! Uzman çavuş, eniştesini öldürüp intihar etti
ETİKETLER
#kazalar
#hayat kaybı
#çekici
#tag otoyolu
#Nurdağı
#tir
#Motosiklet Güvenliği
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.