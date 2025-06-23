Takside çığlık çığlığa anlar! Hem eşini hem taksiciyi vurdu: 'Öldürecek beni'

Yıldırım ilçesinde geçtiğimiz yıl yaşanan korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı. Boşanma aşamasındaki K.E., yolda beklediği eşi M.E. ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada öldürülme korkusu yaşayan kadın, panikle taksiye sığındı. M.E'yi takip eden öfkeli eş, hem taksiciyi hem de eşini vurdu. M.E. ile taksi şoförü M.U.'nun yaşadığı korku dolu anlar ise araç içi kameraya yansıdı.

20 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Olaydan kısa süre sonra tutuklanan K.E., hakkında 'Tasarlayarak eşi kasten öldürmeye teşebbüs', 'Öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bursa 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki hakim karşısına çıkan K.E., duruşmada yaptığı savunmada elindeki silahın yanlışlıkla ateş aldığını söyledi. K.E., "Sabah saat 10.00'da elektrik dairesine gidiyordum. Eşimin kaldığı, kayınvalidemin evinin önünde konuşmak için kendisini bekledim. Bana doğru gelince, 'bana 2 dakika ver, söyleyeceklerim var' dedim. O aniden çığlık atmaya başladı. Sonra da yoldan geçen taksiye bindi. Kendisi şoförün yanına oturdu. Sürücü bana küfredince silahı çektim. M.E., taksinin açık olan kapısından bana tekme atınca silah ateş aldı" dedi.