Takside mide bulandıran görüntü: Emniyet Müdürlüğü harekete geçti

Samsun’da sosyal medyada paylaşılan taksiyle et taşınmasına ilişkin görüntüler üzerine ekipler harekete geçti. Atakum’da tespit edilen işletmede yapılan denetimlerde mühürsüz et ve hijyen ihlalleri belirlendi. Olayla ilgili idari işlem başlatılırken, yetkililer halk sağlığını tehdit eden durumlara karşı denetimlerin süreceğini bildirdi.

30.03.2026
18:03
30.03.2026
saat ikonu 18:03

Samsun'da sosyal medyada paylaşılan usulsüz gıda nakline ilişkin görüntüler üzerine Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe ekiplerince inceleme başlatıldı.

Samsun'da sosyal medyada paylaşılan usulsüz gıda nakline ilişkin görüntüler üzerine emniyet ve tarım müdürlüğü ekipleri harekete geçerek bir işletmeye el koyup ceza kesti.
Sosyal medyada taksiyle et taşınmasına ilişkin görüntüler üzerine inceleme başlatıldı.
Taksiyle taşınan etlerin Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmeye bırakıldığı belirlendi.
Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmeye yapılan denetimde 152 kilogram ete el koydu.
Hijyen kurallarına aykırı taşınan etler nedeniyle işletmeye ilk etapta 50 bin TL idari para cezası kesildi.
Adli sürecin tamamlanmasının ardından işletmeye yaklaşık 260 bin TL tutarında ek ceza uygulanması bekleniyor.
EMNİYET VE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, taksiyle et taşınmasına ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince koordineli yürütülen çalışmalar sonucu, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yer alan ticari taksi tespit edildi. Taksiyle taşınan etlerin Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmeye bırakıldığı belirlendi.

Açıklamada, halk sağlığını tehdit eden unsurlara müsamaha gösterilmediği, vatandaşlardan gelen ihbar ve paylaşımların titizlikle değerlendirilerek ilgili kurumlarla koordineli şekilde gerekli müdahalelerin süratle gerçekleştirildiğine işaret edildi.

TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ETLERE EL KOYDU

Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese giden ekipler, yaptıkları denetimde toplam 152 kilogram ete el koydu. "Hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı" tespit edilen etler nedeniyle işletmeye ilk etapta 50 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca adli sürecin tamamlanmasının ardından yaklaşık 260 bin TL tutarında ek ceza uygulanmasının beklendiği öğrenildi.

