İstanbul Valiliği tarafından M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim durağı ile F1 Taksim–Kabataş Füniküler hattı hizmete kapatıldı. Vatandaşlar bu istasyonda inemezken yoğun biçimde "Taksim metrosu kapalı mı, neden kapalı", "Taksim metro ne zaman açılacak" sorularını soruyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Taksim Metro açıldı mı çalışıyor mu? İkinci bir emre kadar kapatılmıştı İstanbul Valiliği'nin güvenlik tedbiri kapsamında M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim durağı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir bildirime kadar işletmeye kapatıldı, ancak daha sonra saat 14.15'te yeniden açıldı. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim durağı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı İstanbul Valiliği'nin güvenlik tedbiri kararıyla kapatıldı. Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecekti. Kapatılma nedeni olarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken bazı sendikaların Taksim Meydanı'na karanfil bırakmak amacıyla toplanması ve emniyet birimlerinin yürüyüşe izin vermemesi gösterildi. Metro İstanbul, M2 hattında seferlerin tamamen durdurulmadığını, sadece Taksim durağında yolcu alımının geçici olarak durdurulduğunu belirtti. Taksim metrosu saat 14.15'te yeniden açıldı.

TAKSİM METRO NEDEN KAPANDI?

İstanbul ulaşımının merkezi Taksim’de seyahat edecek olan vatandaşlar "metrolar çalışıyor mu" sorusuna cevap ararken, İstanbul Valiliği’nin aldığı güvenlik tedbiri kapsamında M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim durağı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir bildiriye kadar işletmeye kapatıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken bazı sendikalar bugün Taksim Meydanı’na karanfil bırakmak amacıyla toplandı. Emniyet birimleri yürüyüşe izin vermedi.

TAKSİM METRO AÇILDI MI ÇALIŞIYOR MU?

Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruda M2 hattında seferlerin tamamen durdurulmadığı, Taksim durağında yolcu alımının geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şu şekilde;

“İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar;

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve

- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır.

Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.”

Taksim metrosu saat 14.15'te yeniden açıldı.