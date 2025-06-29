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 | Murat Makas

Tam 10 milyon yıllık doğal oluşum! Gökkuşağı Tepeleri görenleri hayran bırakıyor

Ankara'da 10 milyon yıllık doğal oluşum olan "Gökkuşağı Tepeleri" görenlerin ilgisini çekiyor. Yerli ve yabancı turistler manzara karşısında mest oluyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 12:13

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde gün batımında ortaya çıkan manzara vatandaşları mest ediyor. Yaklaşık 10 milyon yıl önce oluştuğu tahmin edilen "Gökkuşağı Tepeleri", eşsiz renk katmanları ve gün batımında oluşturduğu görsel şölenle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Tam 10 milyon yıllık doğal oluşum! Gökkuşağı Tepeleri görenleri hayran bırakıyor

TABLONUN İÇİNDE YÜRÜYORMUŞ HİSSİ VERİYOR

Farklı mineral ve tortul kayaçların birikmesiyle oluşan, kırmızı, sarı, kahverengi, gri ve yeşil tonlarının iç içe geçtiği jeolojik yapı, özellikle gün batımı saatlerinde ortaya çıkan ışık oyunlarıyla birlikte adeta bir tablonun içinde yürüyormuş hissi veriyor.

Tam 10 milyon yıllık doğal oluşum! Gökkuşağı Tepeleri görenleri hayran bırakıyor

Renklerin dans ettiği bu doğa harikası, bölgeyi ziyaret eden doğa ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri haline geldi. Gökkuşağı Tepeleri, sosyal medyada yer alan görüntülerinin yanı sıra basına yansıyan haberlerle kazandığı ünü sayesinde bölgenin turizm potansiyeline de katkıda bulunuyor.

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