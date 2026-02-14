Tandır evi çöktü: Ekmek pişiren babaanne ve torunu göçük altında kaldı

Çatak ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan toprak kayması, tandır evini yerle bir etti. Bu sırada tandır evinde ekmek pişiren 54 yaşındaki Haliya Batur ile 6 yaşındaki torunu Bahtiyar Batur, enkaz altında kaldı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çatak İtfaiye Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu göçük altından çıkarılan babaanne ve torunu ambulansla Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ileri tetkik ve tedavi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.