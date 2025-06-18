Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Tanesi 10 TL'ye satılan kiraz gündem olmuştu... O esnaf konuştu

Eskişehir'de CHP'li Belediye Meclis Üyesi Cenk Sungur, semt pazarında kirazın tanesinin 10 TL'ye satıldığını görünce o etiketi fotoğraflayıp sosyal medya hesabından paylaşmıştı... Kiraz reyonuna o etiketi koyan esnaf, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tanesi 10 TL'ye satılan kiraz gündem olmuştu... O esnaf konuştu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 09:43

Eskişehir'de semt pazarı esnafı İlker Çiçek, tezgâhında satış yaparken Eskişehir Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi CHP'li Cenk Sungur, üzerinde "Kirazın tanesi 10 TL" yazan etiketin fotoğrafını çekip, sosyal medya hesabında paylaştı. Sungur paylaşımına, “Kiraz artık taneyle satılıyor: 10 TL! AKP'nin Türkiye'sinde meyve altınla yarışıyor. Yakında ‘çeyrek muz’, ‘yarım zeytin’ dönemine geçilir. Bu halk bunu hak etmiyor” notunu düştü.

Tanesi 10 TL'ye satılan kiraz gündem olmuştu... O esnaf konuştu

YANLIŞ ANLAŞILDI

Paylaşım sonrası açıklama yapan İlker Çiçek, etiketin yanlış anlaşıldığını belirtti. Sosyal medyada yapılan yorumlardan dolayı üzgün olduğunu söyleyen Çiçek, söz konusu etiketin sürekli tezgaha yanaşıp tadım yapan vatandaşların sayısını azaltmak amacıyla koyduğunu belirtti.

"O ETİKETİ GÖREN ALIP KİRAZIMIZI YEMEDİ"

Konuyla alakalı İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Çiçek, "Olayın aslı şu şekildedir. Biz kirazı kiloyla satıyoruz, ama vatandaşlar, alacak olan da almayacak olan da buraya karnını doyurmaya geliyor. Adamın kirazla alakası yok, avuçlayıp götürüyor ya da 5 kişilik bir aile geliyor, hepsi eline 2'şer 3'er kiraz alıyor. Böyle olunca kiraz satın almadan gidiyorlar, bizim kârımızı göçürüyorlar. Şu anda kirazı kilosu 600 lira. İnsanlar bu şekilde tezgahtan yiyip yiyip gitmesinler diye tanenin 10 lira olduğunu belirten bir etiket koyduk. Zaten o etiketi gören alıp kirazımızı yemedi. Taneyle kiraz satmıyoruz, kiloyla satıyoruz. Yani alan ve satan bunu kiloyla alıyor. Kirazın taneyle satılmadığını herkes biliyor. Bu şekilde sadece bir önlem aldık, ironiydi" ifadelerini kullandı.

Tanesi 10 TL'ye satılan kiraz gündem olmuştu... O esnaf konuştu

"OLAYI ÇOK ÇARPITTILAR"

Eskişehir Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi Cenk Sungur'la aralarında geçen diyalog hakkında da konuşan Çiçek, "Dün CHP Meclis Üyesi geldi. Sadece o tane etiketini çekti, diğer etiketin tamamını da çekmedi. Orada kilosu da yazıyordu. Hatta biz kendisine pazarda salatalığın 5 TL, domatesin 10-20 TL olduğunu, bundan 3-5 ay önce zirai don vurduğu zaman salatayla kabakta da aynı şekilde siyaset yaptıklarını, onların kilosu 100 TL iken vatandaş alamıyor diye yansıttıklarını, şu an salatayı alan olmadığını söyledik. Sadece o etiketi çekip gittiler. Sosyal medyadaki paylaşımların ardından kendimi kötü hissettim. Olayı çok çarpıttılar, o boyuta getirdiler. Kirazla, erikle, salatayla siyaset yapıldığını ben ilk defa Türkiye'de, Eskişehir'de gördüm" ifadelerini kullandı.

Tanesi 10 TL'ye satılan kiraz gündem olmuştu... O esnaf konuştu

"KİRAZLA, ERİKLE, SEBZEYLE SİYASET YAPMAYIN"

Sosyal medyadaki yorumlara üzüldüğünü dile getiren esnaf çiçek şöyle konuştu;
"Millet zaten bilinçli, neyin ne olduğunu biliyor. Ben sosyal medyadaki bütün yorumlara baktım. Vatandaş zirai don olduğunu, fiyatların bu şekilde pahalı hale geldiğini biliyor. Hatta çoğu vatandaş, yenilmesin diye bu şekilde önlem aldığımızı yazmış. Üstüne basa basa söyledim, 'Kirazla, erikle, sebzeyle siyaset yapmayın' dedim. Bunu alan vatandaş zaten neyin ne olduğunu biliyor. Yine tadımlık alıyor"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uzman isimden vatandaşlara kene uyarısı! "Açık renkli kıyafetler giyin"
İstanbul Esenyurt su kesintisi yaşanıyor! Büyükçekmece ve Beylikdüzü ilçelerinde 12 saat sular yok
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.