Tanesi 10 TL'ye satılan kiraz gündem olmuştu... O esnaf konuştu

Eskişehir'de semt pazarı esnafı İlker Çiçek, tezgâhında satış yaparken Eskişehir Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi CHP'li Cenk Sungur, üzerinde "Kirazın tanesi 10 TL" yazan etiketin fotoğrafını çekip, sosyal medya hesabında paylaştı. Sungur paylaşımına, “Kiraz artık taneyle satılıyor: 10 TL! AKP'nin Türkiye'sinde meyve altınla yarışıyor. Yakında ‘çeyrek muz’, ‘yarım zeytin’ dönemine geçilir. Bu halk bunu hak etmiyor” notunu düştü.

YANLIŞ ANLAŞILDI

Paylaşım sonrası açıklama yapan İlker Çiçek, etiketin yanlış anlaşıldığını belirtti. Sosyal medyada yapılan yorumlardan dolayı üzgün olduğunu söyleyen Çiçek, söz konusu etiketin sürekli tezgaha yanaşıp tadım yapan vatandaşların sayısını azaltmak amacıyla koyduğunu belirtti.

"O ETİKETİ GÖREN ALIP KİRAZIMIZI YEMEDİ"

Konuyla alakalı İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Çiçek, "Olayın aslı şu şekildedir. Biz kirazı kiloyla satıyoruz, ama vatandaşlar, alacak olan da almayacak olan da buraya karnını doyurmaya geliyor. Adamın kirazla alakası yok, avuçlayıp götürüyor ya da 5 kişilik bir aile geliyor, hepsi eline 2'şer 3'er kiraz alıyor. Böyle olunca kiraz satın almadan gidiyorlar, bizim kârımızı göçürüyorlar. Şu anda kirazı kilosu 600 lira. İnsanlar bu şekilde tezgahtan yiyip yiyip gitmesinler diye tanenin 10 lira olduğunu belirten bir etiket koyduk. Zaten o etiketi gören alıp kirazımızı yemedi. Taneyle kiraz satmıyoruz, kiloyla satıyoruz. Yani alan ve satan bunu kiloyla alıyor. Kirazın taneyle satılmadığını herkes biliyor. Bu şekilde sadece bir önlem aldık, ironiydi" ifadelerini kullandı.

"OLAYI ÇOK ÇARPITTILAR"

Eskişehir Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi Cenk Sungur'la aralarında geçen diyalog hakkında da konuşan Çiçek, "Dün CHP Meclis Üyesi geldi. Sadece o tane etiketini çekti, diğer etiketin tamamını da çekmedi. Orada kilosu da yazıyordu. Hatta biz kendisine pazarda salatalığın 5 TL, domatesin 10-20 TL olduğunu, bundan 3-5 ay önce zirai don vurduğu zaman salatayla kabakta da aynı şekilde siyaset yaptıklarını, onların kilosu 100 TL iken vatandaş alamıyor diye yansıttıklarını, şu an salatayı alan olmadığını söyledik. Sadece o etiketi çekip gittiler. Sosyal medyadaki paylaşımların ardından kendimi kötü hissettim. Olayı çok çarpıttılar, o boyuta getirdiler. Kirazla, erikle, salatayla siyaset yapıldığını ben ilk defa Türkiye'de, Eskişehir'de gördüm" ifadelerini kullandı.

"KİRAZLA, ERİKLE, SEBZEYLE SİYASET YAPMAYIN"

Sosyal medyadaki yorumlara üzüldüğünü dile getiren esnaf çiçek şöyle konuştu;

"Millet zaten bilinçli, neyin ne olduğunu biliyor. Ben sosyal medyadaki bütün yorumlara baktım. Vatandaş zirai don olduğunu, fiyatların bu şekilde pahalı hale geldiğini biliyor. Hatta çoğu vatandaş, yenilmesin diye bu şekilde önlem aldığımızı yazmış. Üstüne basa basa söyledim, 'Kirazla, erikle, sebzeyle siyaset yapmayın' dedim. Bunu alan vatandaş zaten neyin ne olduğunu biliyor. Yine tadımlık alıyor"