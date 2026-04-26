Tanesini 4 bin TL'den satıyor! Parayı buldu ama babasından öğrendiği mesleğine çırak bulamadı!

Hatay’ın Hassa ilçesinde 75 yaşındaki bir çınarın ellerinde yükselen o kadim 'tıkırtı', artık susma tehlikesiyle karşı karşıya.

Babasından devraldığı mirasla ömrünü tahta beşiklere adayan Ömer Usta, koca bir nesli büyüttüğü atölyesinde bugünlerde kendi yalnızlığını yaşıyor...

Günde bir tane üretilebilen, fiyatı 4 bin TL’ye kadar çıkan, araba arkasına sığan, kışın sıcak tutan ve bebeği ninniden önce o meşhur 'tıkırtısıyla' uyutan tahta beşiklerin, çıraksız kalan son ustasının hikayesi...

Hatay'da yaşayan 75 yaşındaki Ömer Solak, babasından öğrendiği tahta beşik yapımına yıllarını adasa da çıraksız kalmış durumda. Günümüzde çok fazla tercih edilmeyen tahta beşikleri talebe özel 1 günde üretebilen Solak, 3 bin TL ve 4 bin TL fiyatlarla beşikleri satışa sunuyor.

MESLEĞİ DEVRETMEK İÇİN ÇIRAK YOK 

Hassa ilçesi Katranlık Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Ömer Solak, tahta beşik yapımını babasından öğrendi ve ömrünü adadı. Evlatlarını tahta beşik yaparak büyüten ve hayata kazandıran emektar usta, şimdiyse çırak bulamamaktan dert yanıyor.

BİR GÜNDE ÜRETİYOR HEMEN TESLİM EDİYOR 

İlerleyen yaşına rağmen gelen talepleri geri çevirmeyen Solak'ın bir günde ürettiği tahta beşikler 3 bin TL ve 4 bin TL'den alıcı buluyor. Tahta beşiklerin sağlıklı ve taşınması kolay olduğu için tercih edildiğini söyleyen Solak, tahta beşik çok fazla tercih edilmediği için çırak bulamadığını söyledi.

Tahta beşikleri ilerleyen yaşına rağmen azmiyle 1 günde yapabildiğini dile getiren Solak, "Tahta beşiklerin yapımı bir gün sürüyor. Beşiklerimiz sağlıklı, salladıkça tıkırtısından bebek uyur. Beşiğin tamamının hepsinin yapımı bana ait. Ceviz, kavak ve kasnak ile yapıyorum. Kışın sıcak olur ve sağlıklı olur. Beşiklerin fiyatı; 3 bin TL ve 4 bin TL. 70 yaşını geçtim, babamdan öğrendim hala devam ediyorum. Unutulmaya yüz tuttuğu için kimse öğrenmek istemiyor. Taşınması kolay, araba arkasına ve kanepe altına sığar. Yer meşguliyeti az ve her yere gider" dedi.

