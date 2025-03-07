Tanju öğretmen her yerde aranıyor! Arama çalışmalarında 3'üncü güne girildi

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan öğretmen Tanju Oğuz'u arama çalışmaları üçüncü gününde de aralıksız devam ediyor. Kayıp ihbarının ardından bölgede AFAD, Jandarma, Emniyet, JASAT, JAK ve MEB AKUB ekiplerinden oluşan 150 personel, 25 araç, 1 iz takip köpeği, 1 kadavra köpeği, su altı arama cihazları ve dron ile kapsamlı arama çalışmaları yürütülüyor.