Tanju öğretmen her yerde aranıyor! Arama çalışmalarında 3'üncü güne girildi

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan öğretmen Tanju Oğuz'u arama çalışmaları üçüncü gününde de aralıksız devam ediyor. Kayıp ihbarının ardından bölgede AFAD, Jandarma, Emniyet, JASAT, JAK ve MEB AKUB ekiplerinden oluşan 150 personel, 25 araç, 1 iz takip köpeği, 1 kadavra köpeği, su altı arama cihazları ve dron ile kapsamlı arama çalışmaları yürütülüyor.
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel'in ardından gözler Tanju öğretmene çevrildi. Yozgat'ta kendisinden haber alınamayan sınıf öğretmeni Tanju Oğuz'u arama çalışmalarından 3'üncü güne girildi. Kayıp öğretmen her yerde aranıyor.
Doğankent ilçesi Şehit Lokman Erkan İlkokulunda görevli 36 yaşındaki sınıf öğretmeni Tanju Oğuz'dan haber alamayan yakınları, 3 gün önce kayıp ihbarında bulundu .Ekipler, Akdağmadeni ilçesi Akçakışla Göleti kenarında öğretmen Tanju Oğuz'a ait aracın bulunduğu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, arama çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.
Oğuz'u arama çalışmalarının devam ettiğini ifade edilen açıklamada, Akdağmadeni Akçakışla köyü Göleti çevresinde bulunan Oğuz'un aracının olduğu bölgede AFAD, jandarma, emniyet, JASAT, JAK ve MEB AKUB timlerinden oluşan 150 personel görev yaptığı bildirildi.