Yaşam
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Tarım Kredi 3-9 Şubat indirimli ürünler kataloğu belli oldu! Tarım Kredi 1 Alana 1 Bedava ürünleri neler?

Tarım Kredi Kooperatifi market ürün fiyatları alışveriş meraklıları tarafından merak ediliyor. Tarım kredi market indirim kataloğu 3-9 Şubat tarihleri arasında, mutfağından temizlik dolabına kadar her alanda fırsatlarla dolu bir alışveriş seni beklemekte. Evcil hayvanlara özel Seçili Whiskas ve Dreamies ürünlerinde 1 Alana 1 Bedava kampanyası başladı.

Tarım Kredi 3-9 Şubat indirimli ürünler kataloğu belli oldu! Tarım Kredi 1 Alana 1 Bedava ürünleri neler?
Tarım Kredi Kooperatifi market ürün fiyatları duyuruldu.

Evcil hayvanlara özel indirimlerin yanı sıra, yoğurt, kaşar, kuru bakliyat ve daha pek çok mutfak ürünü de Tarım kredi market indirim kataloğu 3-9 Şubat 2026 içerisinde bulunuyor.

Ürünler aynı zamanda Tarım Kredi Kooperatifi online alışveriş sayfasından da satın alınabilecek.

Tarım Kredi 3-9 Şubat indirimli ürünler kataloğu belli oldu! Tarım Kredi 1 Alana 1 Bedava ürünleri neler?

TARIM KREDİ 3-9 ŞUBAT İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Tarım Kooperatifi 3-9 Şubat Kataloğu

Özlem Küvet Dana Kış Sucuğu - 899,00 TL

Yağlı Yoğurt - 159,90 TL

Tarım Kredi Süt - 35,90 TL

Gövde Tavuk - 79,90 TL

Eski Kaşar Peyniri - 159,90 TL

Tarım Kredi 3-9 Şubat indirimli ürünler kataloğu belli oldu! Tarım Kredi 1 Alana 1 Bedava ürünleri neler?

Banvit Batom Salam- 79,90 TL

Dondurulmuş Bohça Mantı - 62,90 TL

Aysan Yakan Biber Turşusu - 89,90 TL

Kızılay Madem Suyu - 39,90 TL

Tarım Kredi Türk Kahvesi - 59,50 TL

Tarım Kredi 3-9 Şubat indirimli ürünler kataloğu belli oldu! Tarım Kredi 1 Alana 1 Bedava ürünleri neler?

Elit Tuvalet Kâğıdı - 104,90 TL

Bingo Soft Yumuşatıcı - 159,00 TL

Elit Çamaşır Suyu - 45,90 TL

Master Potatı - 79,90 TL

Seçili Whiskas Ve Dreamies Ürünlerinde 1 Alana 1 Bedava.

#Yaşam
