Tarım Kredi 3-9 Şubat indirimli ürünler kataloğu belli oldu! Tarım Kredi 1 Alana 1 Bedava ürünleri neler?

Tarım Kredi Kooperatifi market ürün fiyatları duyuruldu.
Evcil hayvanlara özel indirimlerin yanı sıra, yoğurt, kaşar, kuru bakliyat ve daha pek çok mutfak ürünü de Tarım kredi market indirim kataloğu 3-9 Şubat 2026 içerisinde bulunuyor.
Ürünler aynı zamanda Tarım Kredi Kooperatifi online alışveriş sayfasından da satın alınabilecek.
Tarım Kooperatifi 3-9 Şubat Kataloğu
Özlem Küvet Dana Kış Sucuğu - 899,00 TL
Yağlı Yoğurt - 159,90 TL
Tarım Kredi Süt - 35,90 TL
Gövde Tavuk - 79,90 TL
Eski Kaşar Peyniri - 159,90 TL
Banvit Batom Salam- 79,90 TL
Dondurulmuş Bohça Mantı - 62,90 TL
Aysan Yakan Biber Turşusu - 89,90 TL
Kızılay Madem Suyu - 39,90 TL
Tarım Kredi Türk Kahvesi - 59,50 TL
Elit Tuvalet Kâğıdı - 104,90 TL
Bingo Soft Yumuşatıcı - 159,00 TL
Elit Çamaşır Suyu - 45,90 TL
Master Potatı - 79,90 TL
Seçili Whiskas Ve Dreamies Ürünlerinde 1 Alana 1 Bedava.