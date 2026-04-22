Tarım Kredi aktüel ürünler kataloğu çıktı! 22-27 Nisan Tarım Kredi indirimli ürünler listesi

Tarım Kredi Kooperatifleri’nin aktüel ürünler kataloğu yayımlanarak duyuruldu. Bu hafta Tarım Kredi Kooperatif Market mağazalarında 49 üründe indirim avantajı öne çıktı. KOOP Market broşür afişinde yer alan beyaz peynir, tavuk baget, gazoz, tulum peyniri ve pide gibi çeşitli kategorilerdeki onlarca ürün, indirimli etiketleriyle raflarda satışa sunuldu.

Tarım Kredi Kooperatif Market, 22–27 Nisan 2026 tarihlerini kapsayan “Kat Kat Fırsat” kampanyası kapsamında tüketicilere ’a özel avantajlar sağladı. çerçevesinde seçili ürünlerde yüzde 25’e kadar indirimler uygulandı. Yeni kampanya ile temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, atıştırmalıklardan kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok kategoride fiyatlar aşağı çekildi. Özellikle kahvaltılık çeşitleri ve temel mutfak gereksinimleri tüketicilerin ilgisini topladı. Peynir çeşitlerinden yoğurda, bakliyattan zeytinyağına kadar geniş bir ürün yelpazesinde indirim uygulanırken, market raflarında yoğunluk oluştu. Kampanya yalnızca gıda ürünleriyle sınırlı tutulmadı. Tuvalet kâğıdı, deterjan, bebek bezi ve temizlik malzemeleri gibi temel ihtiyaç kalemlerinde de fiyat indirimi yapılarak aile bütçesine katkı sağlanması amaçlandı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen bu kampanya, özellikle ailelerin alışveriş planlarında hareketlilik yarattı. Marketlerde hem temel gereksinimler hem de bayram alışverişi için yoğun talep bekleniyor.

Tarım Kredi Kooperatif Market, 22-27 Nisan 2026 tarihleri arasındaki “Kat Kat Fırsat” kampanyası kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak seçili ürünlerde yüzde 25'e varan indirimler sundu.
Kampanya, temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, atıştırmalıklardan kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede fiyat indirimleri içeriyor.
Özellikle kahvaltılık çeşitleri ve temel mutfak gereksinimleri arasında yer alan peynir, yoğurt, bakliyat ve zeytinyağı gibi ürünlerde indirimler bulunuyor.
Temizlik malzemeleri kategorisinde tuvalet kağıdı, deterjan ve bebek bezi gibi temel ihtiyaç kalemlerinde de fiyat indirimi yapıldı.
Kampanyaya özel olarak sunulan bazı ürünlerin fiyatları arasında Tavuk Baget (kg): 119,00 TL, Tarım Kredi Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir (600 g): 215,00 TL ve Familia Tuvalet Kâğıdı Natural (3 Katlı, 48’li): 334,90 TL yer alıyor.
Capri Sun Meyve Suyu çeşitlerinde ikincisi %50 indirimli olarak sunulurken, 2'li alımda adet fiyatı 13,88 TL'ye düşüyor.
TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MARKET AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ

Tavuk Baget (kg): 119,00 TL

Tarım Kredi Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir (600 g): 215,00 TL

Tarım Kredi Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Bergama Tulum Peyniri (400 g): 205,00 TL

Dana-Kuzu Satır Köfte MAP Tabak (400 g): 289,00 TL

Fermente Dana Kangal Sucuk (180 g): 174,90 TL

Pidemiss Kıymalı Pide (3x125 g): 134,90 TL

Anadolu Barbunya (1 kg): 94,50 TL

Anadolu Yeşil Mercimek (1 kg): 57,50 TL

Anadolu Nohut (1 kg): 54,90 TL

Ormanözü Organik Alıç, Üzüm, Yabani Elma Sirkesi (500 ml): 89,90 TL

Ormanözü Sumaklı Narlı Ekşi (250 ml): 134,90 TL

Tarsüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri (1000 g): 369,00 TL

Hellim Peyniri (250 g): 99,00 TL

Tarsüt Krem Peynir (300 g): 54,90 TL

Aynes Laktozsuz Süt (1 L): 45,90 TL

Marmarabirlik Gold (M) 261-290 Az Tuzlu Teneke Zeytin (800 g): 225,00 TL

Sütlü Fındık Kreması (%25 Fındık, 500 g): 109,90 TL

Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir (1000 g): 219,00 TL

Tarım Kredi Tam Yağlı Yoğurt (%3,8 Süt Yağı, 3000 g): 151,90 TL

Nesquik Çikolatalı Toz İçecek (180 g): 79,90 TL

Tarım Kredi Demlik Poşet Çay (48’li): 46,90 TL

Nea Çaydanlık (1-1,5 Lt): 649,90 TL

Üsküdar Çay Bardağı (120 cc, 6’lı): 69,90 TL

Familia Tuvalet Kâğıdı Natural (3 Katlı, 48’li): 334,90 TL

Familia Havlu Natural (16’lı): 194,90 TL

Molfix Bebek Bezi Çeşitleri (Maxi 62’li, Junior 48’li, Extra Large 38’li): 225,00 TL

Kavrulmuş Kabak Çekirdeği (Az Tuzlu, Tuzsuz, 250 g): 84,90 TL

Kavrulmuş Tuzlu Fındık (500 g): 499,00 TL

Kabuklu Yer Fıstığı (1 kg): 154,90 TL

Kumda Kavrulmuş Leblebi (500 g): 49,90 TL

Eti Probis Sandviç Bisküvi (10x28 g): 54,90 TL

Eti Petit Beurre Kakao Kremalı (270 g): 34,90 TL

Sarıyer Gazoz (1,5 L): 24,90 TL

Sarıyer Gazlı İçecek Çeşitleri (Kola, Portakal, 1 L): 28,90 TL

Kızılay Şalgam Çeşitleri (Acılı, Acısız, 1 L): 34,90 TL

Aqua Bor Toz Deterjan Çeşitleri (Beyazlar, Renkliler, 6 kg): 149,90 TL

Yetiş Yumuşatıcı Çeşitleri (4 L): 99,00 TL

Cif Krem Çeşitleri (750 ml): 139,90 TL

Molped Pure&Soft Mega Paket Gece (30’lu): 109,90 TL

Elit Naturel Zeytinyağı Sabunu (2 kg): 219,90 TL

Elidor Şampuan (400 ml) veya Saç Kremi (350 ml) Çeşitleri: 139,90 TL

Duru Duş Jeli Moods Çeşitleri (450 ml): 74,90 TL

Uni Baby Bebek Kolonyası (150 ml): 59,90 TL

Varta Energy Alkalin Kalem Pil (4’lü AA, AAA): 79,00 TL

Varta Energy Lityum Düğme Pil (2’li): 65,00 TL

Tarım Kredi Limonata (1 L): 25,90 TL

Tarım Kredi Karadut Aromalı Limonata (1 L): 30,90 TL

Adios Mısır Cipsi Çeşitleri (130 g): 34,90 TL

Capri Sun Meyve Suyu Çeşitleri (200 ml): 18,50 TL (İkincisi %50 indirimli, 2’li alımda adet 13,88 TL)

