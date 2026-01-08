Tarım Kredi Kooperatifi 8-17 Ocak kataloğu fırsatlarla geldi! 5 litre yağ, 8 kilo çamaşır deterjanı ve 2 farklı model ısıtıcı uygun fiyatlarla geliyor

Tarım Kredi Kooperatifi aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı. 8-17 Ocak tarihlerinde geçerli olacak indirimler kapsamında vatandaşların gıda ürünlerine daha uygun şekilde ulaşması hedefleniyor. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 8-17 Ocak tarihlerinde ayçiçek yağından, mısır yağına kadar birçok temel gıda ürünü uygun fiyatlarda satışa sunulacak. Çamaşır ve bulaşık deterjanları fırsat ürünler kapsamında yer alacak. Bu ürünlerin yanı sıra 1 litre zeytinyağı ise 245 TL'den, şarj edilebilir su pompası ise 189 TL'den satışa çıkacak. 8-17 Ocak Tarım Kredi Kooperatif marketlerde yer alan indirimli fırsat ürünleri sizler için derledik.

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ AKTÜEL KATALOĞU 8-17 OCAK

Ayçiçek Yağı (5 L): 415,00 TL

Mısır Yağı (5 L): 399,00 TL

Natürel Birinci Zeytinyağı (1 L): 245,00 TL

Tavuk Bonfile (KG): 209,00 TL

Dana Isıl İşlem Görmüş Parmak Sucuk (300 G): 195,00 TL

Dondurulmuş Alabalık Fileto (500 G): 235,00 TL

Siyah Çay (3 KG): 599,00 TL

Rulo Tereyağı (1000 G): 439,00 TL

Tam Yağlı Tost Peyniri (700 G): 199,90 TL

Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir (İnek, 600 G): 194,90 TL

Tam Yağlı Tulum Peyniri (Koyun, 350 G): 184,90 TL

Süzme Peynir (500 G): 99,90 TL

Krem Peynir (400 G): 99,90 TL

Burger Peyniri (225 G): 104,90 TL

Labne (180 G): 44,90 TL

Tam Yağlı Yoğurt (3000 G): 136,50 TL

Yarım Yağlı Süt (1 L): 28,90 TL

Meyveli Sütler (6x180 ML): 69,90 TL

Dana Kokteyl Sosis (200 G): 94,00 TL

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ'NDE BU HAFTA NELER VAR?

Dana Macar Salam Dilimli (50 G): 28,90 TL

Pişmiş Donuk Piliç Döner (200 G): 73,90 TL

Pizza Şarküteri Şöleni (400 G): 124,90 TL

Kakaolu Fındık Kreması (700 G): 149,90 TL

Çokokrem Kase (950 G): 175,00 TL

Anadolu Nohut (1 KG): 56,50 TL

Makarna Çeşitleri (500 G): 13,75 TL

Domates Salçası (1500 G): 149,90 TL

Közlenmiş Biber (680 G): 69,90 TL

Közlenmiş Patlıcan (510 G): 59,90 TL

Siyah Zeytin (Vakumlu, 500 G): 139,00 TL

Kuru Sele Siyah Zeytin (800 G): 249,90 TL

Yağlı Salamura Siyah Zeytin (1000 G): 154,90 TL

Tahin & Pekmez İkili Paket: 204,50 TL

Ton Balığı (2x160 G): 94,50 TL

Donuk İşkembe Çorbası (750 G): 125,90 TL

Nutella & Go (28 G): 29,50 TL

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ 8-17 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER

Mixora Blender: 1.099,00 TL

Elektrikli Yatay Isıtıcı: 899,00 TL

Elektrikli Dikey Isıtıcı: 1.399,00 TL

USB Şarj Edilebilir Su Pompası: 189,00 TL

Araç Telefon Tutucu: 99,00 TL

Saç Kavurma Tavası (32 CM): 349,90 TL

Konik Cips/Sos Kızartma Tavası (20 CM): 349,90 TL

Wok Tava (28 CM): 299,90 TL

Ocak Üstü Döküm Tostmatik: 699,00 TL

Kek Kalıbı Çeşitleri: 169,90 TL

Yuvarlak Tepsi (Cam): 129,90 TL

Dikdörtgen Tencere (Cam): 199,90 TL

6’lı Su Bardağı (380 CC): 79,90 TL

6’lı Çay Bardağı (120 CC): 55,90 TL

Büyük Kulplu Dekoratif Tepsi: 49,90 TL

Eva Terlik Çeşitleri (Kadın/Erkek): 119,90 TL

Tüylü Terlik Çeşitleri (Kadın/Erkek): 129,90 TL

Boxer 3’lü Paket: 139,90 TL

Erkek Atlet Paket: 49,90 TL

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ BULAŞIK DETERJANI KAÇ TL 8-17 OCAK?

Patates Cipsi Çeşitleri: 37,90 TL

Türk Kahvesi (200 G): 89,00 TL

Mısır Konservesi (3'lü): 69,90 TL

Toz Deterjan Çeşitleri (8 KG): 229,00 TL

Sıvı Deterjan Çeşitleri (1480 ML): 199,90 TL

Bulaşık Deterjanı Limon (4 KG): 179,90 TL

Bambu Tuvalet Kağıdı (32’li): 179,00 TL

Yumuşatıcı Çeşitleri (960 ML): 65,00 TL

Şampuan (400 ML) ve Saç Kremi (350 ML): 99,00 TL

Yüzey Temizlik Havlusu (100’lü): 59,90 TL

Islak Havlu (3x90): 79,90 TL

Güzellik Sabunu (4x70 G): 49,90 TL

Diş Macunu Çeşitleri (100 ML): 114,90 TL

Çocuk Diş Macunu (75 ML): 106,90 TL

Çamaşır Suyu (2500 ML): 44,90 TL