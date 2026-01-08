Menü Kapat
Tarım Kredi Kooperatifi 8-17 Ocak kataloğu fırsatlarla geldi! 5 litre yağ, 8 kilo çamaşır deterjanı ve 2 farklı model ısıtıcı uygun fiyatlarla geliyor

Tarım Kredi Kooperatifi 8-17 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Sürekli yenilenen ve uygun fiyatlı aktüel ürünleriyle dikkat çeken Tarım Kredi Kooperatifi'ne bu hafta peşin fiyatına 5 litre ayçiçek ve mısır yağı uygun fiyatlarla aktüel raflarında yerini alacak. Yağların yanı sıra 8 kilogram çamaşır deterjanı 229 TL'den, 4 kilogram 179,90 TL'den satışa sunulacak. Kış aylarının gelmesiyle birlikte evinde ve bahçesinde ısıtıcı ihtiyacı olan vatandaşlar için ise 2500 W 2 yıl garantili yatay ısıtıcı 899 TL'den, 2000W elektrikli dikey ayaklı ısıtıcı modeli ise 1.399 TL fiyat etiketiyle satılacak. Mutfaktaki tavalarını yenilemek isteyen vatandaşlar için ise kızartma, saç kavurma ve wok tava uygun fiyatlarda 8-17 Ocak Tarım Kredi Kooperatifi market şubelerinin aktüel raflarında yerini alacak. İşte Tarım Kredi Kooperatifi 8-17 Ocak aktüel kataloğu fırsatları...

Tarım Kredi Kooperatifi aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı. 8-17 Ocak tarihlerinde geçerli olacak indirimler kapsamında vatandaşların gıda ürünlerine daha uygun şekilde ulaşması hedefleniyor. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 8-17 Ocak tarihlerinde ayçiçek yağından, mısır yağına kadar birçok temel gıda ürünü uygun fiyatlarda satışa sunulacak. Çamaşır ve bulaşık deterjanları fırsat ürünler kapsamında yer alacak. Bu ürünlerin yanı sıra 1 litre zeytinyağı ise 245 TL'den, şarj edilebilir su pompası ise 189 TL'den satışa çıkacak. 8-17 Ocak Tarım Kredi Kooperatif marketlerde yer alan indirimli fırsat ürünleri sizler için derledik.

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ AKTÜEL KATALOĞU 8-17 OCAK

Ayçiçek Yağı (5 L): 415,00 TL

Mısır Yağı (5 L): 399,00 TL

Natürel Birinci Zeytinyağı (1 L): 245,00 TL

Tavuk Bonfile (KG): 209,00 TL

Dana Isıl İşlem Görmüş Parmak Sucuk (300 G): 195,00 TL

Dondurulmuş Alabalık Fileto (500 G): 235,00 TL

Siyah Çay (3 KG): 599,00 TL

Rulo Tereyağı (1000 G): 439,00 TL

Tam Yağlı Tost Peyniri (700 G): 199,90 TL

Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir (İnek, 600 G): 194,90 TL

Tam Yağlı Tulum Peyniri (Koyun, 350 G): 184,90 TL

Süzme Peynir (500 G): 99,90 TL

Krem Peynir (400 G): 99,90 TL

Burger Peyniri (225 G): 104,90 TL

Labne (180 G): 44,90 TL

Tam Yağlı Yoğurt (3000 G): 136,50 TL

Yarım Yağlı Süt (1 L): 28,90 TL

Meyveli Sütler (6x180 ML): 69,90 TL

Dana Kokteyl Sosis (200 G): 94,00 TL

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ'NDE BU HAFTA NELER VAR?

Dana Macar Salam Dilimli (50 G): 28,90 TL

Pişmiş Donuk Piliç Döner (200 G): 73,90 TL

Pizza Şarküteri Şöleni (400 G): 124,90 TL

Kakaolu Fındık Kreması (700 G): 149,90 TL

Çokokrem Kase (950 G): 175,00 TL

Anadolu Nohut (1 KG): 56,50 TL

Makarna Çeşitleri (500 G): 13,75 TL

Domates Salçası (1500 G): 149,90 TL

Közlenmiş Biber (680 G): 69,90 TL

Közlenmiş Patlıcan (510 G): 59,90 TL

Siyah Zeytin (Vakumlu, 500 G): 139,00 TL

Kuru Sele Siyah Zeytin (800 G): 249,90 TL

Yağlı Salamura Siyah Zeytin (1000 G): 154,90 TL

Tahin & Pekmez İkili Paket: 204,50 TL

Ton Balığı (2x160 G): 94,50 TL

Donuk İşkembe Çorbası (750 G): 125,90 TL

Nutella & Go (28 G): 29,50 TL

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ 8-17 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER

Mixora Blender: 1.099,00 TL

Elektrikli Yatay Isıtıcı: 899,00 TL

Elektrikli Dikey Isıtıcı: 1.399,00 TL

USB Şarj Edilebilir Su Pompası: 189,00 TL

Araç Telefon Tutucu: 99,00 TL

Saç Kavurma Tavası (32 CM): 349,90 TL

Konik Cips/Sos Kızartma Tavası (20 CM): 349,90 TL

Wok Tava (28 CM): 299,90 TL

Ocak Üstü Döküm Tostmatik: 699,00 TL

Kek Kalıbı Çeşitleri: 169,90 TL

Yuvarlak Tepsi (Cam): 129,90 TL

Dikdörtgen Tencere (Cam): 199,90 TL

6’lı Su Bardağı (380 CC): 79,90 TL

6’lı Çay Bardağı (120 CC): 55,90 TL

Büyük Kulplu Dekoratif Tepsi: 49,90 TL

Eva Terlik Çeşitleri (Kadın/Erkek): 119,90 TL

Tüylü Terlik Çeşitleri (Kadın/Erkek): 129,90 TL

Boxer 3’lü Paket: 139,90 TL

Erkek Atlet Paket: 49,90 TL

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ BULAŞIK DETERJANI KAÇ TL 8-17 OCAK?

Patates Cipsi Çeşitleri: 37,90 TL

Türk Kahvesi (200 G): 89,00 TL

Mısır Konservesi (3'lü): 69,90 TL

Toz Deterjan Çeşitleri (8 KG): 229,00 TL

Sıvı Deterjan Çeşitleri (1480 ML): 199,90 TL

Bulaşık Deterjanı Limon (4 KG): 179,90 TL

Bambu Tuvalet Kağıdı (32’li): 179,00 TL

Yumuşatıcı Çeşitleri (960 ML): 65,00 TL

Şampuan (400 ML) ve Saç Kremi (350 ML): 99,00 TL

Yüzey Temizlik Havlusu (100’lü): 59,90 TL

Islak Havlu (3x90): 79,90 TL

Güzellik Sabunu (4x70 G): 49,90 TL

Diş Macunu Çeşitleri (100 ML): 114,90 TL

Çocuk Diş Macunu (75 ML): 106,90 TL

Çamaşır Suyu (2500 ML): 44,90 TL

