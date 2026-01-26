Tarkan konseri bilet fiyatları 2026! Tarkan konseri nerede, kaç kişilik? Volkswagen Arena konser bilet sayısı

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Tarkan, geçtiğimiz kasım ayında İstanbul'da uzun bir aranın ardından konser gerçekleştirmişti. Yoğun talep gören konserin biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenmişti. Tarkan kısa bir aranın ardından tekrardan İstanbul'da konser gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İstanbul'da bulunan Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek olan konserin biletleri satışa sunuldu. Açıklanan bilgilere göre Tarkan Volkswagen Arena konseri 3-4 Şubat tarihlerinde yapılacak. Konserin duyurulmasının ardından biletleri ise gündem oldu. Vatandaşlar tarafından Tarkan konser biletleri ne kadar, nerede, kaç kişilik sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

TARKAN KONSER BİLETİ FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Tarkan 3-4 Şubat 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştireceği konserin biletleri Biletix üzerinden satılıyor. Biletix'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre en ucuz bilet 1.522,50 TL fiyat etiketiyle satışa çıktı. En pahalı VIP biletler ise 12 bin 600 TL'den satılıyor. Saha içi biletlerin ise sahne önü olanları 8 bin 925 TL'den, saha içi arka taraflar ise 3 bin 675 TL'den satışa sunuluyor. Biletix tarafından açıklanan bilgilere göre bütün kategorilerde Tarkan konser bilet fiyatları şöyle:

SAHA İÇİ

Kuzey & Güney Sahne Önü Ayakta 8.925₺

Saha İçi Ayakta 3.675₺

TRİBÜN

VIP 12.600₺

Tribün 1. Kategori 9.975₺

Tribün 2. Kategori 7.875₺

Tribün 3. Kategori 5.775₺

Tribün 4. Kategori 4.725₺

Tribün 5. Kategori - Kısıtlı Görüş 2.625₺

Tribün 6 . Kategori - Kısıtlı Görüş (201 & 217 Blok) 1522.50 TL

TARKAN KONSER BİLETİ NEREDEN ALINIR?

Tarkan'ın 3-4 Şubat 2026 tarihlerinde Volkswagen Arena'da gerçekleştireceği konserin biletleri Biletix üzerinden satışa sunuldu. Biletix'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre yoğun ilgi nedeniyle adil ve güvenli şekilde yönetmek için kuyruk sistemi devreye alındı. Bilet satın almak isteyen vatandaşlar Biletix'in sitesine girdiklerinde kuyruğa dahil ediliyorlar. Sıranın kendilerine gelmesinin ardından ise bilet satın alımlarını gerçekleştirebiliyorlar.

TARKAN KONSERİ KAÇ KİŞİLİK, KAÇ BİLET SATILDI?

Tarkan konserinin kaç kişilik olacağına dair organizasyonun düzenleyicisi tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Volkswagen Arena'nın açıklanan bilgilere göre tribünler oturmalı ve saha içi ayakta toplam 6 bin 500 kişi kapasitesi bulunuyor.