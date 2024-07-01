Tarlasına yaban mersini ekti, şimdi paraya para demiyor! 7 ülkeye ihraç etmeye başladı

01 Temmuz 2024 09:32 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 09:42

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki kadın girişimci bir zamanlar üzüm bağı olan tarlasında şimdilerde yaban mersini yetiştirmeye başladı. 30 bin saksıda topraksız tarım yapan girişimci Pınar Ünsal Atıcı tam 55 ton ürün elde etti. Atıcı, yaban mersinlerini Singapur, Malezya, Hong Kong, Tayland, Mauritius, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hollanda gibi ülkelere göndermeye başladı.

7 ÜLKEYE İHRAÇ EDİYOR

Geçtiğimiz yıl ilk hasadını yaptığı yaban mersininden 55 ton ürün elde eden Pınar Ünsal Atıcı, hedefinin bu yıl bu rakamı aşmak olduğunu belirtti.

Yurt dışında tanıştığı yaban mersinini dünyaca Ünlü Sultaniye üzümüne alternatif ürün olarak üretimine başlayan Pınar Ünsal Atıcı, Alaşehir'de 66 dönüm arazi aldı. Bu arazide 30 bin saksı içinde yaban mersini yetiştirmeye başladı ve geçtiğimiz yıl ilk hasadında 55 ton ürüne ulaştı. Bu yıl Mayıs ayı sonunda başlayan hasat dönemi, temmuz ayı sonuna kadar sürecek. Hedeflerinin geçtiğimiz yıl elde edilen 55 tonluk rekolteyi aşmak olduğunu kaydeden Atıcı, geçen yıl 3 ülkeye ihracat yaptıklarını bu yıl ise şimdiden ihraç edilen ülke sayısının 7'ye yükseldiğini anlattı.

'60 DÖNÜMÜN ÜZERİNİ SİYAH ÖRTÜLERLE KAPATTIK'

Yaban mersini meyvesinin çok sayıda faydası olduğunu aktaran Pınar Ünsal Atıcı, "Hem antioksidan değerinin, hem de besleyici özelliklerinin yüksek oluşu, çocuklarımızın gelişimi için faydalı. Kalp damar sertliğini önleyici, şeker düzenleyici bir meyve oluşuyla süper bir gıda. Bu nedenle hepimizin bol bol tüketmesi gerektiği bir meyve. Fakat Türkiye'de yetiştiriciliği az. Biz buna bir öncülük etmek istedik. Alaşehir'de ilk kez üretim yapan biz olduk. Topraksız tarımda Alaşehir için bir ilk oldu. Daha önce toprakta yetişen üzüm, zeytin gibi mahsullerin yanına, topraksız tarımda saksıda yetişen yaban mersinini de Alaşehir'in ürünleri içerisine eklemiş olduk. 60 dönümün üzerini siyah örtülerle kapattık. Bunun amacı toprakla bağı tamamen kesmek, çünkü biz saksıda yetiştiricilik yapıyoruz. Topraktan gelebilecek yabani ot ve benzeri problemleri yok edebilmek için bu örtüyü kullandık. Topraksız tarım yapıyoruz, saksılarda toprak yerine torf karışımı var. İçerisinde belli oranlarda Hindistan cevizi kabuğu, cocopeat ve torf bulunuyor. Bu karışım yaban mersininin sevdiği bir asidik ortamı sağlıyor. 30 bin saksının kapladığı alanın üzerini tamamen tül sistemiyle örttük. Bu tül hem doludan koruyor hem de gri rengi sayesinde Yaban Mersininin sevdiği loş ortamı sağlıyor. Tam otomatik bir sulama sistemimiz var. Her saksıya gübre ve su karışımı çemberler vasıtasıyla iletiliyor" dedi.

'TOPLADIĞIMIZ ÜRÜNÜN ÇOĞUNU İHRACATA YÖNELTTİK'

Alaşehir'in ilk ve tek yaban mersini bahçesinde bu yıl ikinci hasada başladıklarını kaydeden Atıcı, "Mayıs ayı başından temmuz ayı sonuna kadar sürecek. Burada günde 160 ile 200 kişi arasında işçi çalıştırıyoruz. Kadınlarımız elleriyle tane tane meyveleri topluyor. Erkekler dolan kasaları gölgeye çekiyor. Hasat sabahtan öğleye kadar sürüyor. Topladığımız ürünün çoğunu ihracata yönelttik. Geçen yıl 55 ton ürün almıştık, bu yıl ki hedefimiz bu rakamı aşmak. Şu an çok güzel gidiyor. İklimde bize yardımcı oluyor. İhracat sevkiyatlarımızı uçakla gönderiyoruz. Alaşehir'de gümrük işlemleri tamamlanıyor. Bu bizim için büyük bir avantaj. Sonra hava limanından ilgili ülkelere gönderiyoruz" diye konuştu.

'İHRACAT YAPILAN ÜLKE SAYISI ARTTI'

Geçtiğimiz yıl 3 ülkeye yapılan ihracat şu anda 7 ülkeye çıktı. Ülke sayısının artacağını tahmin ediyoruz." diyen Atıcı, "Bu sene Singapur, Malezya, Hong Kong, Tayland, Mauritius, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hollanda gibi ülkelere gönderiyoruz. Şu ana kadar geri dönüşler çok olumlu, müşteri memnun" ifadelerini kullandı.



