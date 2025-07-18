Tartışma kavgaya dönüştü! Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı!

Tekirdağ'da boşanma aşamasındaki karı koca arasındaki tartışma korkunç sonla bitti. 27 yaşındaki Sedef Demir, eşi Y.D. ile Zonguldak'tan Saray ilçesindeki kardeşine ziyarete geldi. Çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.D., boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi eşini bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Sedef Demir, kendini dışarı atarak apartmanın önündeki çay ocağına sığındı. Ağır yaralanan kadın için çevredekiler 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Sedef Demir'i Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRGAN KOCA YAKALANDI

Olay sonrası kaçan Y.D. ise yaklaşık 500 metre ileride suç aletiyle birlikte polis ekiplerince yakalandı. Zanlının daha önce hırsızlık ve yaralama gibi birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Boşanma aşamasındaki çiftin, Zonguldak'tan Sedef Demir'in kardeşine misafirliğe geldikleri öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.