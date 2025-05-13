Tartıştığı annesini önce dövdü sonra boğarak öldürdü!

Yunus Emre Mahallesi Şehit Ali Üzüm Sokak’ta meydana gelen olay kan dondurdu. Suriye uyruklu Ali M. ile annesi Nura Z. ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle cani adeta çılgına döndü. Gözü dönen Ali M. annesini önce dövdü sonra boğarak öldürdü.

CANİ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli Ali M. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nura Z.’nin cansız bedeni ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.