Tatil dönüşü yoğunluğu: Sürücüler saatlerce ilerleyemedi

Bayram tatili bitti ama dönüş trafiği bitmek bilmedi. Türkiye'nin kalbi sayılan Kırıkkale'de, kilometrelerce uzayan araç kuyrukları ve yağmurla birlikte gelen kazalar, sürücülere zor anlar yaşattı.

Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle memleketlerinden ya da tatil bölgelerinden büyükşehirlere dönen vatandaşlar, yollarda yoğunluk oluşturdu. 43 ilin geçiş güzergâhında bulunan ve “kilit kavşak” olarak adlandırılan Kırıkkale’de trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.

Özellikle Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda akşam saatlerinde yoğunlaşan trafik, dron ile havadan görüntülendi. Kırıkkale-Kayseri D765 karayolunda ise araçların daha akıcı ilerlediği gözlemlendi.

Trafik ekipleri, yoğunluk yaşanan bölgelerde sürücülere hem karadan hem havadan yönlendirme ve denetim faaliyetleri gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kemerinizi takın, gözünüzü yoldan ayırmayın” diyerek sürücüleri uyardı.

YAĞMURLA BİRLİKTE KAZALAR DA ARTTI

Kent genelinde etkili olan yağmur, yolları kayganlaştırdı ve kazalara neden oldu. Çevre yolunda N.I. yönetimindeki araç, E.D.’nin kullandığı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, S.Y. idaresindeki başka bir otomobile çarptı. Aynı aileden H.I., K.B. ve E.E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Aynı güzergahta yaşanan bir başka kazada ise üç araç birbirine çarptı. Ş.B., Z.A. ve A.T. yönetimindeki araçların karıştığı kazada can kaybı yaşanmadı, ancak araçlarda maddi hasar oluştu. Kazaya karışan araçlar, olay yerindeki incelemenin ardından çekiciyle kaldırıldı.