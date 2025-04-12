Tatil köyündeki 12 evi soyup bir de üstüne tatil yaptılar! 2 hırsız sevgili kamerada

Mersin'de bulunan Kızkalesi'nde bir tatil sitesine giren sevgililer hem tatil yaptı, hem de 12 daireyi soydu. Tutuklanan çiftin dairelere girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi Mahallesi'nde bulunan bir tatil sitesinde yaşanan hırsızlık olayı duyanları şoke etti. Dondurucu soğuklar nedeniyle kimsenin bulunmadığı tatil köyüne giden 2 sevgili 12 daireye girerek eline geçenleri çaldı. Bölgeden geçerken yazlık dairesine uğrayan mağdurlardan İrfan Nergiz, hırsızlığı fark edip durumu polise bildirdi.

12 DAİREYE GİRİP HER ŞEYİ ÇALDILAR

Olay yerine gelen Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sitede bulunan birçok dairenin soyulduğunu belirledi. Olay yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis şüphelileri belirledi. 12 daireye girerek hırsızlık yaptığı ortaya çıkan şüphelilerden M.Ş. (21) ile sevgilisi S.K. (22) kısa sürede yakalandı. Hırsızların soyduğu dairelerden birinin ise Yargıtay Onursal Birinci Başkanvekili olan Yargıtay Birinci Başkanvekilliğinden emekli olan Erdal Sanlı'ya ait olduğu öğrenildi.

SOYDULARI EVLERDE TATİL YAPTILAR

Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramada çalınan eşyalardan televizyon, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, motosiklet, mikrodalga fırın, mutfak robotu, tost makinesi ve pazar çantası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevgililer M.Ş. ve S.K.'nin ifadesi polis tarafından alındı. 2 şüpheli ifadesinin ardından Erdemli Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli birden fazla 'Nitelikli Hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızların eşyaları evlerden parça parça götürdükleri anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Soydukları evlerde yiyip içen, tatil havasında günler yaşayan şüphelilerden kimliği belirlenen birinin daha arandığı bildirildi.

HIRSIZLIĞI FARK EDEN SİTE SAKİNİ OLAYI ANLATMIŞTI

6 aydır yazlığına gelmediğini belirten mağdurlardan İrfan Nergiz, "Önceki akşam geçerken bir eve uğrayayım dedim. Yukarı çıktım kapıyı açtım her yer kırık dökük. Aşağı indim arkadaşları ve polisi aradım hemen geldiler. Yukarı çıkarken bir baktık tüm kapılar sağlı sollu kırılmış. Bizim blokta tüm kapılar kırılmış eşyaları çalınmış" dedi.

Hırsızlığın bir günlük olmadığını, kendisinin ise tüm beyaz eşya ve klimalarının çalındığını anlatan Nergiz, "Uzun zamandır burada yiyorlar içiyorlar, eğleniyorlar, hırsızlık yapıyorlar. Bu arada hırsızların yarısı yakalanmış. Birkaç eşya da ele geçirilip polis merkezine götürülmüş" diye konuştu.