Tatilciler geri dönüyor! Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı'nı fırsat bilen vatandaşlar memleketlerine ya da tatil beldelerine akın etti. 4 günlük bayram tatilinin son demleri yaşanırken, giden vatandaşların bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı. Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk yaşanıyor. Yaşanan bu yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

DÖNÜŞ YOLUNA ÇIKTILAR

Dönüş yolunda özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı.

Kara yolundaki yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.