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 | Özge Sönmez

Tatilcileri üzecek haber! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak aniden bastıracak

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yurdun büyük kısmı gri bir havaya uyandı. 9 günlük bayram tatilinin yağışlı geçmesi tahmin edilirken İstanbul için yeni uyarılar geldi. Megakentte ani sağanak yağmur geçişleri yaşanacağı bildirildi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.03.2025
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
30.03.2025
saat ikonu 12:56

Ramazan Bayramı'nın 9 gün olmasını fırsat bilen vatandaşlar memleketlerinin yolunu tuttu. Fakat meteorolojiden yapılan son açıklama ve uyarılar tatilcileri üzdü. 9 günlük bayram tatili boyunca sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi. Son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kırşehir ve Çorum illeri ile Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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"GÜNEŞE ALDANMAYIN"

Hava Forum'da yayınlanan uyarıda ise İstanbul için sağanak uyarısı geldi. Yapılan uyarıda, "İstanbul bayram sabahına parçalı bulutlu başladı. Öğlen saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar yerel olarak ani sağanak yağmur geçişleri bekliyoruz. Sabah güneşine aldanmayın, mini şemsiyelerinizi yanınızda bulundurmanızda fayda var" ifadeleri yer aldı.

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#Yaşam
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