Tatile giderken dehşeti yaşadılar! Bir anda önleri kesilip taşlanmaya başladılar

Aydın’ın Didim ilçesinde içinde yabancı turistlerin bulunduğu bir tur otobüsü trafikte taşlı ve sözlü saldırıya uğradı. Otobüs şoförünü darbeden saldırganlar camları kırarken, yolcular büyük panik yaşadı.

Aydın’ın Didim ilçesi Akbük Mahallesi’nde trafikte yaşanan gerginlik, turist dolu bir otobüste dehşet anlarına dönüştü. İçinde yabancı turistlerin bulunduğu tur otobüsü, seyir halindeyken bir otomobildeki kişilerle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Kısa süre sonra tartışma büyüdü, otobüs sürücüsü K.E. (58) hedef haline geldi.

Edinilen bilgiye göre, yol verme tartışması nedeniyle başlayan gerginlik üzerine otomobil sürücüsü yakınlarını arayarak durumu bildirdi. Ardından üç araçla otobüsün önünü kesen şahıslar, sürücüyle konuşmak istedi. Şoförün kapıları kilitlemesiyle öfkelenen saldırganlar, yolcu kapısının camını kırarak otobüse saldırdı. Otobüs sürücüsüne küfür eden zanlılar, aracı taşladı. Şoför K.E. darbedildi.

TURİSTLER DEHŞETİ YAŞADI

Olay anları, otobüs içindeki bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde panik halindeki turistlerin yaşadığı korku açıkça görülüyor. Otobüs camlarının kırılması ve şoföre yönelik saldırı, yolcuların büyük korku yaşamasına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan şoför K.E., ambulansla Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Turistlerin yaşadığı bu saldırı, bölgede büyük tepki topladı.