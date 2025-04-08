Tavuk döner faciası! Tekrar tedaviye alınan vatandaş böyle isyan etti: Bir dürüm yedik ne hallere düştük?

Kocaeli'ndeki tavuk döner faciasında zehirlenen 648 kişiden biri olan ve hastaneden taburcu edildikten sonra tekrar tedaviye alınan Kayhan Dölcel, "Bir dürüm yedik ne hallere düştük? Sanki zehir zıkkım yedik." sözleriyle isyan etti.

Kocaeli Körfez'deki bir işletmede Ramazan Bayramı'nın iki ve üçüncü günlerinde satılan tavuk dönerler 648 kişinin kabusu oldu. Dönerden yedikten sonra kusma ve mide bulantısı şikayetleri baş gösteren vatandaşlar hastanelere başvurdu.

DÖNERCİ KAPATILDI, İŞLETMECİLER TUTUKLANDI

Yüzlerce kişinin bayramını zehir eden dönerci, şikayetlerin ardından Körfez Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek geçici süreyle kapatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, işletmede denetim yaparak ürünlerden numune aldı. Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü yetkililerince yapılan kontrollerde, tavuk döner numunesinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı ve numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edildi. Dükkan işletmecileri E.T. ve K.Y. isimli şahıslar tutuklandı.

TEKRAR TEDAVİYE ALINDI



Zehirlenen vatandaşlardan bazıları taburcu edilirken bazısının ise tedavileri sürüyor. Geçtiğimiz günlerde tedavisinin ardından evine giden ancak yeniden rahatsızlanarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kayhan Dölcel de yaşadığı faciayla ilgili konuştu.



Enfeksiyon hastalıkları bölümünde tedaviye alınan ve karaciğer değerlerinde sıkıntı olduğu öğrenilen Dölcel, "Ne yatabiliyorum ne de uyuyabiliyorum. Uyumaya çalışıyorum ama sabah 05.00'e kadar kaç kez kalkıyorum. İnşallah bu rahatsızlıktan kurtuluruz. Benim gibi olan herkesin de bu rahatsızlıklardan en kısa zamanda kurtulmasını umut ediyorum" dedi.

AĞRILARIM BİR TÜRLÜ GEÇMEDİ

Dölcel, geçtiğimiz günlerde ateşinin yükseldiğini belirterek "Ağrılarım bir türlü geçmedi. Hastaneye geldim, serum verdiler sonra taburcu edildim ancak bir türlü iyileşemedim. Ağrılar devam edince yeniden hastaneye geldim. Tahlil verdim. Böbreklerimde, ciğerlerimde sıkıntı olduğu söylendi. Şimdi serum verdikleri için biraz daha rahatım" diye konuştu.



"BİR DÜRÜM YEDİK NE HALLERE DÜŞTÜK"

Yediği tavuk dönerden ötürü pişman olduğunu söyleyen Kayhan Dölcel, "Bir dürüm yedik ne hallere düştük? Sanki zehir zıkkım yedik. Şu düştüğümüz hale bakın. Çocuklar bir yanda, iş yerim bir yanda, ben bir yandayım. Ne hallere düştük? Keşke böyle olmasaydı ama bundan sonra herkes yaptığı işe de dikkat etmeli. Bakın bir haftadır neler çekiyorum. Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi" şeklinde konuştu.