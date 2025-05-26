Tavuk düğünü zehir etti: 22 kişi hastanelik oldu

TAVUK ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tavuk zehirlenmesi; iyi pişmemiş veya bozulmuş tavuk eti tüketilmesinden kaynaklanır. Belirtiler genellikle tükettikten birkaç saat ile birkaç gün içinde ortaya çıkar. En yaygın belirtiler ise şunlardır: Bulantı ve kusma, karın ağrısı ve kramplar, ishal (bazı durumlarda kanlı olabilir), ateş, baş ağrısı, titreme, kas ağrıları, halsizlik ve yorgunluk, terleme