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 | Baran Aksoy

Tavuk düğünü zehir etti: 22 kişi hastanelik oldu

Sakarya'da bir düğünde ikram olarak verilen tavuk-pilavı yiyen 22 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

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Tavuk düğünü zehir etti: 22 kişi hastanelik oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 09:32

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen bir düğünde davetlilere yemek olarak tavuk-pilav ikramında bulunuldu.

MİDE BULANTISI, KUSMA, BAŞ DÖNMESİ...

İkramı geri çevirmeyip burada tavuk-pilav yiyen 22 kişi bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri olan vatandaşlar, hemen hastanelere başvurdu.

Tavuk düğünü zehir etti: 22 kişi hastanelik oldu

TABURCU EDİLDİLER

Gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvuran 22 kişi tedavileri sonrasında taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sıkça Sorulan Sorular

TAVUK ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Tavuk zehirlenmesi; iyi pişmemiş veya bozulmuş tavuk eti tüketilmesinden kaynaklanır. Belirtiler genellikle tükettikten birkaç saat ile birkaç gün içinde ortaya çıkar. En yaygın belirtiler ise şunlardır: Bulantı ve kusma, karın ağrısı ve kramplar, ishal (bazı durumlarda kanlı olabilir), ateş, baş ağrısı, titreme, kas ağrıları, halsizlik ve yorgunluk, terleme
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