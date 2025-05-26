Tavuk düğünü zehir etti: 22 kişi hastanelik oldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen bir düğünde davetlilere yemek olarak tavuk-pilav ikramında bulunuldu.
MİDE BULANTISI, KUSMA, BAŞ DÖNMESİ...
İkramı geri çevirmeyip burada tavuk-pilav yiyen 22 kişi bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri olan vatandaşlar, hemen hastanelere başvurdu.
TABURCU EDİLDİLER
Gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvuran 22 kişi tedavileri sonrasında taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıkça Sorulan Sorular
TAVUK ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Tavuk zehirlenmesi; iyi pişmemiş veya bozulmuş tavuk eti tüketilmesinden kaynaklanır. Belirtiler genellikle tükettikten birkaç saat ile birkaç gün içinde ortaya çıkar. En yaygın belirtiler ise şunlardır: Bulantı ve kusma, karın ağrısı ve kramplar, ishal (bazı durumlarda kanlı olabilir), ateş, baş ağrısı, titreme, kas ağrıları, halsizlik ve yorgunluk, terleme