Toplam 13.810 çalışanı ile turizm, gayrimenkul, enerji, tekstil ve hazır giyim sektörlerinde faaliyet gösteren Tay Group şirketlerinden Taypa Tekstil, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde yürüttüğü “1 Meslek 1 Gelecek” projesi kapsamında Beylikdüzü İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesinde tekstil atölyesi kurdu. Atölyede mesleki eğitim alan kız çocuklarına, 18 yaşına geldiklerinde Taypa’nın fabrikalarında istihdam imkânı sağlanacak.

HABERİN ÖZETİ Taypa’dan koruma altındaki kız çocukları için istihdam garantili proje: 1 Meslek 1 Gelecek Taypa Tekstil, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile '1 Meslek 1 Gelecek' projesi kapsamında Beylikdüzü'nde bir tekstil atölyesi açarak koruma altındaki kız çocuklarına meslek edindirme ve istihdam imkanı sunuyor. Taypa Tekstil, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde '1 Meslek 1 Gelecek' projesi kapsamında Beylikdüzü İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi'nde bir tekstil atölyesi kurdu. Proje, koruma altındaki kız çocuklarının meslek sahibi olmalarını ve 18 yaşına geldiklerinde Taypa fabrikalarında istihdam edilmelerini amaçlıyor. Bu, Tay Group'un Gastronomi Atölyesi'nin ardından proje kapsamında hayata geçirilen ikinci atölye oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, projenin çocukların geleceğine yapılmış kıymetli bir yatırım olduğunu belirtti. Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak, kız çocuklarının meslek sahibi olmalarını ve topluma kazandırılmalarını hedeflediklerini ifade etti. Beylikdüzü'ndeki atölyede bugüne kadar yaşları 13-18 arasında değişen 150 kız çocuğuna mesleki beceri kazandırıldı ve 41 kız çocuğu dönüşümlü olarak mesleki eğitim aldı. Eğitimlerde kullanılan kumaş atıkları geri dönüştürülerek sürdürülebilirlik vurgusu yapıldı.

“1 Meslek 1 Gelecek” projesi, koruma altındaki çocukların meslek sahibi olmalarını ve topluma kazandırılmalarını hedefliyor. Projenin ilk ayağı yine Tay Group şirketlerinden Astay Gayrimenkul tarafından İstanbul Kasımpaşa’daki Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi’nde kurulan Gastronomi Atölyesi ile başlamıştı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE AÇILDI

Proje kapsamında hayata geçirilen ikinci atölye olan tekstil atölyesi, 13 Mayıs’ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla Beylikdüzü İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi’nde açıldı.

Tekstil atölyesinin açılışını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 2024 yılında Tay Group'un iş birliğiyle, Kasımpaşa’da bulunan Oya Kayacık ÇES Gastronomi Atölyesinin açılışını gerçekleştirdiklerini anımsattı.



“1 Meslek 1 Gelecek” projesinin ikinci etabı olan tekstil atölyesinin hayata geçirilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Göktaş, tekstil atölyesinin, çocukların geleceğine yapılan çok kıymetli bir yatırım olduğunu söyledi.

Göktaş, çocukların burada alacakları eğitimlerle hem meslek sahibi olacaklarının hem de geleceğe daha güçlü hazırlanacaklarının altını çizerek, “Çocuklarımızın yeteneklerini keşfedebilecekleri, üretime katılabilecekleri bu atölyenin çok önemli olduğuna inanıyorum. Eğitim alan her evladımızın yarın kendi ayakları üzerinde duran bireyler olarak topluma katkı sunacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“KIZ ÇOCUKLARINI GELECEĞE HAZIRLIYORUZ”

Açılışta söz alan Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı, hayırsever iş insanı Mesut Toprak ise “Bugün burada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği çerçevesinde, Beylikdüzü İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi’nde hayata geçirdiğimiz '1 Meslek 1 Gelecek' projesinin bir parçası olarak kurulan tekstil atölyesinin açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Taypa olarak yüzde 70’i kadın olan 2500’ün üzerinde çalışanımızla sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmenin önemine inanıyoruz. Bu projemizle, koruma altındaki kız çocuklarının meslek sahibi olmalarını ve topluma kazandırılmalarını hedefliyoruz. Eğitim alan çocuklarımıza 18 yaşına geldiklerinde istihdam imkanı sunarak onların geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

150 KIZ ÇOCUĞUNA MESLEKİ BECERİ KAZANDIRILDI

Beylikdüzü İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde hayata geçirilen tekstil atölyesinde bugüne kadar yaşları 13-18 arasında değişen 150 kız çocuğuna mesleki beceri kazandırılırken, 41 kız çocuğu da dönüşümlü olarak ‘mesleki eğitim’ aldı. On ay süren “Temel Eğitim ve İleri Seviye Eğitimler” haftada dört gün ve günde sekiz ders saati olacak şekilde planlandı. Program kapsamında çocuklara artistik çizim, temel giyim üretimi, sanayi tipi dikiş makineleri, düz dikiş, overlok, reçme ve sanayi ütüsü kullanımı, önlük ve çanta dikimi, kadın ve çocuk üst giyim dikim teknikleri ve dantel, el işlemeleri, kırk yama, nakış vb. süsleme tekniği uygulamaları konularında teorik ve uygulamalı dersler verildi. Eğitimlerini tamamlayan çocuklara sertifikaları takdim edildi. Program sonunda çocuklar kendi tasarımlarını üretime dönüştürerek mini bir defile gerçekleştirdi. Beylikdüzü İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesinde her yıl düzenlenmesi planlanan bu özel defile ile çocukların yaratıcılıklarının desteklenmesi ve öz güvenlerinin güçlenmesi hedefleniyor.

ATIK KUMAŞLAR YENİDEN ÜRETİME KAZANDIRILDI

Beylikdüzü İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi’nde açılan tekstil atölyesinde kullanılan 20 sanayi tipi dikiş makinesi ve tüm eğitim materyalleri Taypa Tekstil tarafından sağlanarak çocuklara nitelikli bir eğitim ortamı sunuldu. Taypa Tekstil projeye ekipmanla birlikte tasarım ve üretim desteği de verdi.

Atölyede sürdürülebilirlik yaklaşımı da ön planda tutuldu. Eğitimlerde kullanılan kumaşların tamamı, Taypa’nın üretim süreçlerinden çıkan kumaş atıklarından oluşturuldu. Böylece çocuklar hem üretim pratiği kazandı hem de geri dönüşüm ve sürdürülebilir üretim konusunda farkındalık edindi.

Çocukların atölyede hazırladığı çantalar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çeşitli etkinliklerde dağıtılmak üzere kullanılmaya başlandı.

