Taziye dönüşü feci kaza! 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Yozgat'ta meydana gelen kazada taziye evinden dönenleri taşıyan midibüs yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

Feci kaza Yozgat'ta meydana geldi. Ankara’dan Sivas’a taziye için giden yolcuları taşıyan midibüs, dönüş yolunda yağmur nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ, 15 YARALI

Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Feci kaza sonrası ilk belirlemelere göre midibüste bulunan 2 yolcu hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

YOZGAT VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Kaza sonrası Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan olay yerine giderek incelemede bulundu. Özkan burada yaptığı açıklamada, "Maalesef az önce meydana gelen kazada 2 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 15 yaralı vatandaşımız var. Yaralılarımızın tamamını hastanelere sevk ettik, tedavileri sürüyor. Jandarmamız, sağlık teşkilatımız, kaymakamımız, AFAD’ımız, Emniyetimiz, ilgili bütün birimlerimiz olay yerinde. Gönül isterdi ki canlarımız yanmasın. Ama maalesef olay yerinde 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifa diliyorum" dedi.