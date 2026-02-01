Taziye yemeklerine tepkiler artıyor! Acı sofrayla paylaşılmamalı

Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından yapılan açıklamada, toplumsal hayatta iyi niyetle başlayan ancak zamanla acı yaşayan aileler üzerinde maddi ve manevi bir yüke dönüşen taziye yemeği geleneğinin sorgulanmasını son derece kıymetli buldukları belirtildi. Açıklamada, "Bu anlamda Yusuf Konak’ın taziye yemeğini kaldırma yönündeki kararı, vicdanı önceleyen örnek bir toplumsal duruştur. Biz Vangölü Aktivistleri Derneği olarak daha önce de ifade ettiğimiz gibi; sadece taziye yemekleri değil, düğünlerde verilen yemekler ve bir şova dönüştürülen takı merasimleri de toplumsal baskı oluşturan, gösterişe dayalı uygulamalardır ve kaldırılmalıdır. Hem bu yemekler hem de takı törenlerindeki abartılı gösteriş; kültürümüzün özündeki sadeliğe, paylaşmaya ve dayanışmaya yakışmamakta, toplumun büyük bir kısmını maddi olarak zorlayan bir tabloyu ortaya çıkarmaktadır. Bu vesileyle bu anlamlı duruşa sebep olan Yusuf Konak’ın merhum annesine Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyor; tüm ölmüşlerimizi rahmetle anıyoruz. Toplumsal hayatı rahatlatan, yükü azaltan ve insan onurunu önceleyen bu tür yaklaşımların yaygınlaşmasını destekliyor; gösterişten arınmış, samimi bir toplumsal kültür inşa edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Acıyı sofrayla değil, dua ve dayanışmayla, mutluluğu gösterişle değil samimiyetle paylaşalım" ifadeleri kullanıldı.