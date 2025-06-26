Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Tecavüze uğrayıp hamile kalan eski nişanlısını katletti! İlk sözleri dehşete düşürdü

İstanbul Sarıyer'de cinsel istismar sonucu hamile kalan 18 yaşındaki Oya Budak'ı öldüren katil zanlısının sözleri dehşete düşürdü. Katil, gazetecilerin "Bir şey söyleyecek misiniz?" sorusuna 'İyi yaptım' cevabını verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tecavüze uğrayıp hamile kalan eski nişanlısını katletti! İlk sözleri dehşete düşürdü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 16:01
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 16:10

Sarıyer Kocataş Mahallesi'nde yaşanan cinayet dehşete düşürdü. Cinsel istismara maruz kaldığı için hamile kalan 18 yaşındaki Oya Budak, 19 yaşındaki eski nişanlısı Samet T. tarafından silahla vuruldu. Kalbinden ve kulağından vurulan genç kız ve bebeği kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Nişanlısının hamile olduğunu 2 hafta önce öğrenen Samet T.'nin olay günü yanında taşıdığı tabancayla genç kızı vurduğu tespit edildi. Olayın ardından kaçan katil zanlısının ilk sözleri ise dehşete düşürdü.

Tecavüze uğrayıp hamile kalan eski nişanlısını katletti! İlk sözleri dehşete düşürdü

BAĞ EVİNDE BULUNDU

Cinayeti işlediği silah ise Samet T.'nin amcası A.T.,'nin Bağcılar'daki evinde bulundu. Cinayetin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen şüphelinin, emniyetteki ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenildi.

Tecavüze uğrayıp hamile kalan eski nişanlısını katletti! İlk sözleri dehşete düşürdü

"İYİ YAPTIM"

Cinayet zanlısı Samet T., basın mensuplarının "Bir şey söyleyecek misiniz?" sorusuna, pişkinlikle "İyi yaptım" şeklinde cevap verdi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlı Samet T., ve amcası A.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cinsel istismara uğradı, hamile kaldı, katledildi! Son konuşmaları dehşete düşürdü
İstanbul'da vahşet! Cinsel istismara uğrayıp hamile kaldı: Eski nişanlısı acımasızca katletti
ETİKETLER
#Ayakkabı Fabrika
#Ayçiçeği
#İstanbul Havalimanı
#Kelime veya Kelime Grubu
#Kızılçam Ormanı
#okul
#ösym
#Yükseköğretim Kurulu
#cinayet
#hamile
#silah
#genç kız
#Sarıyere
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.