Tecavüze uğrayıp hamile kalan eski nişanlısını katletti! İlk sözleri dehşete düşürdü

İstanbul Sarıyer'de cinsel istismar sonucu hamile kalan 18 yaşındaki Oya Budak'ı öldüren katil zanlısının sözleri dehşete düşürdü. Katil, gazetecilerin "Bir şey söyleyecek misiniz?" sorusuna 'İyi yaptım' cevabını verdi.

Sarıyer Kocataş Mahallesi'nde yaşanan cinayet dehşete düşürdü. Cinsel istismara maruz kaldığı için hamile kalan 18 yaşındaki Oya Budak, 19 yaşındaki eski nişanlısı Samet T. tarafından silahla vuruldu. Kalbinden ve kulağından vurulan genç kız ve bebeği kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Nişanlısının hamile olduğunu 2 hafta önce öğrenen Samet T.'nin olay günü yanında taşıdığı tabancayla genç kızı vurduğu tespit edildi. Olayın ardından kaçan katil zanlısının ilk sözleri ise dehşete düşürdü.

BAĞ EVİNDE BULUNDU

Cinayeti işlediği silah ise Samet T.'nin amcası A.T.,'nin Bağcılar'daki evinde bulundu. Cinayetin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen şüphelinin, emniyetteki ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenildi.

"İYİ YAPTIM"

Cinayet zanlısı Samet T., basın mensuplarının "Bir şey söyleyecek misiniz?" sorusuna, pişkinlikle "İyi yaptım" şeklinde cevap verdi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlı Samet T., ve amcası A.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.