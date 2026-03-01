Tedesco’ya ne oldu neden yok? Antalyaspor maçı öncesi hastaneye kaldırıldı

Kategoriler
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'ye Tedesco'dan kötü haber geldi.
Sarı-lacivertli ekip, Domenico Tedesco'nun rahatsızlığı nedeniyle bu akşam oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında takımın başında bulunamayacağını bildirdi.
Antalyaspor mücadelesinde takımın başında Zeki Murat Göle sorumluluk alacak.
Kulüpten yapılan duyuru şu ifadelerle paylaşıldı;
“Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle gözlem altına alınmıştır.
Sağlık sorunu nedeniyle bu akşam H. Antalyaspor ile gerçekleştireceğimiz karşılaşmada takımımızın başında bulunamayacaktır.
Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco’ya acil şifa dileklerimizi iletiriz.”