Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Tek bir isteği için benzin döküp kendini yakmaya çalıştı!

Samsun'da mahallesindeki yolların yapılmadığını iddia eden bir kişi, Cumhuriyet Meydanı’nda üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi. Belediye Başkanı'nın da gelmesini isteyen vatandaş, polis ekiplerinin müdahalesiyle eylemini sonlandırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tek bir isteği için benzin döküp kendini yakmaya çalıştı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 16:54

Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı’nda Atakum ilçesinin kırsal Kurugökçe Mahallesi'nde yaşayan Hakan Tüysüz (34), mahalle yolunun uzun süredir yapılmadığını ve yaşanan mağduriyetin giderilmediğini ileri sürerek tepkisini göstermek için meydanda kendini yakma teşebbüsünde bulundu.

Tek bir isteği için benzin döküp kendini yakmaya çalıştı!

"BELEDİYE BAŞKANI GELSİN"

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak Tüysüz’ü ikna etmeye çalıştı. Belediye başkanının gelmesini isteyen Tüysüz, eylemine devam etti.

Tek bir isteği için benzin döküp kendini yakmaya çalıştı!

Polis ekipleri, sivil bir zabıta personelini belediye başkan yardımcısı gibi tanıtarak Tüysüz’e yaklaştırdı. Bu sırada sivil polis memuru ani bir hareketle Tüysüz’e müdahale ederek, diğer polislerin yardımıyla şahsı etkisiz hale getirdi.

"ANNEM HASTALANDI, SIKINTI YAŞADIM"

Polis aracına bindirilen Hakan Tüysüz, "15-20 kilometrelik yol. Annem hastalandı, doktora götürdüm, sıkıntı yaşadım. Yolun yapılmasını istiyorum" dedi. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.