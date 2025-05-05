Tek sözüyle 1.7 milyarlık vurgun yapan emlak çetesini çökertti! Eski sevgilinin ifadesi ortaya çıktı

Aydın'ın Didim ilçesinde sahte vekaletnamelerle satarak 1.7 milyar liralık haksız kazanç elde eden emlak çetesini çökertildi. Çetenin kilit ismi Ekrem Batur'un eski sevgilisi E. T. verdiği ifadeyle her şeyi ortaya çıkardı. Batur'un kendisini de dolandırdığını söyleyen E.T., "silah zoruyla 800 bin liralık senede imza attırdılar" ifadelerini kullandı.

Aydın İl Jandarma ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortak operasyonuyla emlak çetesi çökertildi. Özellikle İngiltere'de yaşayan yabancı uyruklu kişileri hedef alan çete, sahte vekaletnamelerle satarak 1.7 milyar liralık haksız kazanç elde etti. Milyarlarca vurgun yapan çetenin sonunu ise örgüt yöneticisi Ekrem Batur'un eski sevgilisi E. Z. T.'nin ifadesi getirdi. İşte E.Z.T.'nin ifadesi...

"PARA TRANSFERLERİ İÇİN BENİM HESAPLARIMI KULLANDI"

E. T., "Didim'de emlakçılık, al-sat işlemleri ve müteahhitlik yapıyorum. Yaklaşık 2 yıl önce Ekrem Batur ile imam nikâhlı olarak birlikte yaşamaya başladım. Muğla-Milas ve Aydın-Didim ilçelerinde ofislerim var. Didim ofisimi Ekrem Batur yönetiyordu. Bu süre zarfında Ekrem'in kardeşi Naşit ve Sedat Batur da bizimle çalışmaya başladı. Naşit müşterilere taşınmazları gösterir, Sedat ise muhasebeciliğimi yapardı. Daha sonrasında arkadaşı Ali Sakaroğlu da bizimle çalışmaya başladı. Ekrem Batur kendisine ait banka hesaplarında bloke ve haciz olduğunu bahane ederek müşteriler arasında gerçekleşecek olan para transferleri için benim hesaplarımı kullandı. Ben de kendisine güvendim. Bankacılık şifrelerimi verdim. Ağustos 2023'te Ekrem cezaevine girdi. Bu süre zarfında bana çoğu yerden icra dosyaları gelmeye başladı" dedi.

"YÜZÜNE FAÇA ATTIRIRIM"

Örgüt lideri Mehmet Ferit Toprak'ın oğlu Servan Toprak'ın kendisini telefonla aradığını anlatan E. T., "Önüme bir senet koyarak 800 bin lira rakam yazarak imzalamamı istedi. Ben de imzalamam deyince belinde bulunan silahı çıkararak hem senin yüzüne faça attırırım, hem de ofisten sağ çıkartmam. Çocuklarının adreslerini ve okudukları okulları da biliyorum. Ben de çocuklarımı düşündüğümden tehdit ile senedi imzaladım. 2024'te Didim icra Dairesinde senedi işleme koymuşlar. Mal varlığıma ve ofisimdeki mallar haczedilerek yediemine alındı. Bütün hesaplarıma bloke konuldu" dedi.



"BU ZARARLARI SEN ÖDEYECEKSİN"

Daha sonra Servan Toprak'ın kendisini yeniden aradığını anlatan E.T., "Servan İzmir'den satın aldığımız arsanın parasını tefecilerden aldığını ve geri ödeyemediğini söyledi. Tefecilerin kendisini sürekli sıkıştırdığını, benden aldığı 800 bin liralık senedi onlara verdiğini anlattı.

Babası Mehmet Ferit Toprak yanıma gelerek, '800 bin liralık senedin günü geçtiği halde neden ödeme yapmadın? Şakran'da bulunan 20 dönüm zeytinlik bahçesinin satışını neden yapmadın? Bu zararları sen ödeyeceksin' dedi.



Ben de 'Ekrem ile kendi aranızda iş birliği yaparak, banka hesaplarımı kullanılarak gelen paraları tekrar benden tahsil ettiniz. Servan Toprak bana zorla senet imzalattı' dedim. O da bana 'başka çaren yok. Eğer ödeme yapmazsan elimizdeki diğer dekontları icra yolu ila tahsil edeceğiz' dedi. Dedikleri gibi icra dairesi kanalıyla işlem yaptılar" dedi.

1.5 MİLYONA ARAZİMİ SATIP PARAMI ÖDEMETİLER

E. T. ifadesine şu şekilde devam etti: "17 Temmuz 2023'te mide ameliyatı geçirdim. Ekrem Batur Muğla'nın Milas ilçesindeki tapulu arsama alıcı olduğunu ve 1.5 milyon liraya satılacağını söyledi. Satış için vekaletname verdim. Arazi satıldı,, dolandırıldım param ödenmedi"

ÖLDÜRTMEK İSTEDİ

E. Z. T., "İzmir'de hukuk bürosu bulunan ve ismini İbrahim Halil Dağtekin olarak bildiğim kişi Didim'deki emlak ofisime gelerek, 'Abla tek başına dışarı çıkma. Ekrem Batur, Ali Sakaroğlu'na 30 bin lira göndermiş. Bunun karşılığında Ali Sakaroğlu seni arabanın içinde benzin döküp yakacak' dedi. Ayrıca adıma açılan davalar vardı, 'Seni bu davadan kurtarmak için 1 milyon lira para gönder yoksa tutuklanacaksın' dediler. Ben de Mercedes aracımı düşük fiyata oto galeriye satıp parayı İbrahim Halil Dağtekin'in hesabına gönderdim" dedi.

