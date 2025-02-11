Tek tokadıyla yaşlı adamı öldürdü! Pişman olunca dakikalarca kalp masajı yaptı

İstanbul Büyükçekmece'de park yerinden çıkmak için geri manevra yapan 60 yaşındaki Numan Kol, hafif şekilde yoldan geçen bir kadına çarptı. Duruma öfkelenen kadının yakını N.Y. aracı yumruklayarak duruma tepki gösterdi. Bu sırada araçtan inerek öfkeli adamı sakinleştirmeye çalışan Kol'a 2 kişi birden saldırdı. Öfkeli saldırgan kendisini sakinleştirmeye çalışan yaşlı adama tokat attı. Yediği tokatların etkisiyle Kol, sert şekilde yere düştü.

ÖLDÜRDÜĞÜ ADAMA DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPTI



Numan Kol'a saldıran N.Y. panik içerisinde kalp krizi geçirdiği iddia edilen Kol'a kalp masajı yaptı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Beylikdüzü'ndeki özel bir hastaneye kaldırılan Kol yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. N.Y. ile kavgaya karışan H.Y. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan N.Y. tutuklanırken, H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kol'un aldığı darbeler sonucu kalp krizi geçirdiği iddia edilirken kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Kol'un memleketi Trabzon'da toprağa verileceği öğrenildi.

"ÖLÜM SEBEBİ DARP DA OLABİLİR"

Cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda bekleyen akrabası Recep Kol, "Büyükçekmece'de yeğeniyle dayısı birlikte bir pastaneye giriyorlar. Numan burasının çok pahalı olduğunu söyleyerek başka bir yere gidelim diyor. Park yerinden arabayı çıkarırken hemen arkasına bir araba girmiş, arkadan bir bayan geçiyor. Arabayı çıkarırken o bayana hafif vuruyor. Vurunca 3 kişi camı yumruklamaya başlıyor. Numan dışarı çıkıyor yumrukluyorlar. 3 kişi Numan'ı darp ediyor. Numan yere düşüyor. Darp edenlerden birisi adam yere düştü ne yapalım? diyor. Çevreden geçen bir sağlıkçı kalp masajı yapıyor. Oradan ambulans hastaneye getiriyor. Ambulansta da kalp masajı yapılıyor ama fayda etmiyor ölüyor. Ölüm sebebi kalp krizi de olabilir darp da olabilir" dedi.