Tekirdağ Şarköy'deki orman yangın kısmen kontrol altına alındı

İstanbul
İstiklal Mahallesi'nde 15 Temmuz günü tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yangına 42 saat geride kalırken beklenen açıklama geldi. 15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopteri, 500'e yakın kara aracı ve 1181 personelle müdahale edilen yangın kısmen kontrol altına alındı.
Arazöz, itfaiye araçları ve su tankerleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgede rüzgarın etkisini kaybetmesiyle duman yoğunluğunun da azaldığı gözlendi.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bölgede AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları yönetiyor.