Tekirdağ'da deniz 10 metre geriye çekildi! Yetkililer sebebini açıkladı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde vatandaşların dikkatini çeken bir olay meydana geldi. Deniz seviyesindeki düşüş nedeniyle kıyı hattında gözle görülür bir çekilme yaşandı.
İlçe merkezindeki sahilde deniz suyunun yaklaşık 10 metre geriye çekildiği gözlemlenirken su seviyesinin azalmasıyla birlikte daha önce deniz altında kalan bazı alanlar gün yüzüne çıktı.
Kıyı şeridinde oluşan manzara vatandaşların dikkatini çekerken, ilçe sakinleri ortaya çıkan görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.
Yetkililer, denizde yaşanan çekilmenin mevsimsel ve meteorolojik etkenlerle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.