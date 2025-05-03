Tekirdağ'da fabrika alev alev yandı! Peş peşe patlamalar! Bölgeye girişler durduruldu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada korku dolu anlar yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle bir fabrikada yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken üst üste patlama sesleri duyuldu.