Tekirdağ'da fabrika alev alev yandı! Peş peşe patlamalar! Bölgeye girişler durduruldu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada korku dolu anlar yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle bir fabrikada yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken üst üste patlama sesleri duyuldu.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Özpar Kauçuk Kalıp Fabrikası’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın sırasında korku dolu anlar yaşandı. Fabrikadan peş peşe patlama sesleri yükselirken, dumanlar bölgeden kilometrelerce uzaktan da görüldü.
Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba gösteriyor. Güvenlik gerekçesiyle bölgeye girişler durduruldu.