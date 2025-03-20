Tekirdağ'da feci kaza! Sırp dansçı hayatını kaybetti

Tekirdağ'da Avrupa Otoyolu Çorlu gişeleri mevkiinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

KÖPRÜ AYAĞINA ÇARPIP TAKLA ATTI

İstanbul yönüne seyreden Sırp dansçı Srdjan Budic yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton köprü ayağına çarparak takla attı. Araçta sıkışan sürücü Budic ve 3 kız arkadaşı, itfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkarıldı.

SIRP DANSÇI KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy ilçesindeki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Ağır yaralı halde Çorlu Devlet Hastanesi'ne getirilen Srdjan Budic, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖSTERİ İÇİN İSTANBUL'A GİDİYORDU

Srdjan Budic ve araçtaki 3 arkadaşının, dans gösterisi için İstanbul'a gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.