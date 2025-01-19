Tekirdağ'da göz kamaştıran gün batımı: Kızıl ve beyazın dansı

19 Ocak 2025 01:46 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 01:49

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde güneşin batışıyla birlikte oluşan kızıllık ve karla kaplı doğa, adeta görsel şölen sundu. Vatandaşlar, bu görsel şöleni seyrederken, fotoğraf tutkunları da manzarayı fotoğrafladı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gün batımında gökyüzünde beliren kızıl tonlar, beyaz kar örtüsüyle birleşerek adeta görsel bir şölen oluşturdu. Güneşin ışıklarının kar yüzeyine yansımasıyla ortaya çıkan bu eşsiz manzara, doğanın güzelliklerini en etkileyici şekilde yansıttı.

Manzarayı izleyen vatandaşlar, bu görsel şöleni uzun süre seyrederken, fotoğraf tutkunları için de kaçırılmayacak kareler ortaya çıktı.

Göz kamaştıran bu doğal atmosfer, ilgi görürken muhteşem bir atmosfer oluşturdu. Güneşin tamamen batması ile görsel şölen yerini zifiri karanlığa bıraktı.