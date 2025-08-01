Tekirdağ'da işçi servisinin freni boşaldı: 16 yaralı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Uğraş Stadyumu önünde meydana gelen olayda işçileri taşıyan servis aracının freni iddiaya göre boşaldı. Hızlanan araç, önündeki araca çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki beton direğe çarptı.

Kazada araçta bulunan 16 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.