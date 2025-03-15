Tekirdağ'da kan donduran olay! Tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. 47 yaşındaki Yaşar Kuloğlu henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 19 yaşındaki oğlu Yılmaz Kuloğlu tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. İşte detaylar...

Korkunç olay Tekirdağ'da meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan baba- oğul arasındaki gerginlik cinayetle bitti. 19 yaşındaki Yılmaz Kuloğlu ile babası Yaşar Kuloğlu evde tartışmaya başladı.

AB TÜFEĞİYLE BABASINI VURDU

Öfkelenen Yılmaz Kuloğlu av tüfeğiyle babasına ateş açtı. Boyun kısmına isabet eden kurşunla ağır yaralanan baba Yaşar Kuloğlu, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KORKUNÇ OLAY SONRASI KAÇTI

Olay sonrası evden kaçan Yılmaz Kuloğlu, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunus) tarafından Fatih Caddesi (Çerkezköy yolu) üzerinde olayı gerçekleştirdiği av tüfeğiyle yakalandı. Çorlu Belediyesi’nde yıllarca çalışan 3 çocuk babası Yaşar Kuloğlu’nun geçtiğimiz günlerde emekli olduğu öğrenildi.