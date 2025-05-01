Tekirdağ'da kan donduran vahşet! 14 yaşındaki çocuk komşusunun boğazını kesip altınlarını çaldı

Tekirdağ'da meydana gelen korkunç olayda 25 yaşındaki Rabia Y. komşusunun 14 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Boğazı kesilerek Altınları da çalınan kadın ağır yaralandı. 14 yaşındaki saldırgan kısa sürede yakalanırken olaya yardım ettikleri iddia edilen A.K. (27) ve İ.Ş. (47) isimli iki kişi de gözaltına alındı.

Kan donduran olayın adresi bu kez Tekirdağ. Çamaşır makinesini çalıştırmakta zorlanan komşusuna yardım etmek için evlerine giden 25 yaşındaki Rabia Y. dehşeti yaşadı. Bu sırada evde bulunan 14 yaşındaki İ.Ş., kadına bıçakla saldırarak boğazından yaraladı. Ardından Rabia Y.'nin cep telefonu ile bazı ziynet eşyalarını alarak kaçtı.

TALİHSİZ KADIN AĞIR YARALANDI

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

YARDIM EDEN 2 KİŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren İ.Ş. kısa sürede yakalanırken, olaya yardım ettikleri iddia edilen A.K. (27) ve İ.Ş. (47) isimli iki kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.