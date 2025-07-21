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 | Ali Osman Polat

Tekirdağ’da kimlik soran bekçiye bıçaklı saldırı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde gece devriyesi sırasında kimlik sormak isteyen bekçi, 44 yaşındaki N.A.’nın bıçaklı saldırısına uğradı. Kalbine yakın yerden yaralanan bekçi ölümden dönerken, saldırgan kıskıvrak yakalandı.

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Tekirdağ’da kimlik soran bekçiye bıçaklı saldırı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 00:42
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 00:42

’ün Atatürk Caddesi’nde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Devriye gezen gece bekçileri, şüpheli hareketleriyle dikkat çeken 44 yaşındaki N.A.’yı durdurup kimlik sormak istedi. Ancak N.A., “Bana kimlik soramazsınız!” diyerek öfkeyle karşılık verdi ve cebinden çıkardığı bıçağı H.D.’nin göğsüne sapladı. Bıçak darbenin şiddetiyle kırılırken, bekçi kanlar içinde yere yığıldı.

Tekirdağ’da kimlik soran bekçiye bıçaklı saldırı

EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİ BEKÇİNİN HAYATINI KURTARDI

Olayın ardından telsizle yardım çağrısı yapan bekçiler, çevredeki resmi ve sivil polis ekiplerinin desteğiyle saldırganı hızla etkisiz hale getirdi. Kalbine yakın bir noktadan yaralanan H.D., ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların yoğun müdahalesiyle hayati tehlikeyi atlatan bekçinin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Gözaltına alınan N.A. ise sağlık kontrolü için sıkı önlemleriyle hastaneye götürüldü.

HASTANEDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

haberi, Çerkezköy’deki emniyet camiasını ayağa kaldırdı. Çok sayıda polis, hastaneye akın ederken, H.D.’nin annesi ve babası da gözyaşlarıyla hastaneye koştu. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel, yaralı bekçiyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

SAVCININ TALİMATIYLA SORUŞTURMA DERİNLİŞTİ

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Saldırgan N.A.’nın ifadesi alınırken, polis ekipleri olayın nedenlerini ve detaylarını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ETİKETLER
#Yaşam
#saldırı
#çerkezköy
#suç
#güvenlik
#bekçi
#bıçak darbesi
#Yaşam
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