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Tekirdağ'da şimşekli akşam! Gökyüzünde görsel şölen oluştu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 Eylül 2024 05:41 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 05:44
Tekirdağ&#039;da şimşekli akşam! Gökyüzünde görsel şölen oluştu

Tekirdağ'da aniden gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde yağan yağmurla birlikte kentin bazı noktalarında şimşek çaktı. Geceyi aydınlatan şimşeklerin dansı gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrası Tekirdağ​'da akşam saatlerinden itibaren sağanakyağış​ etkili olmaya başladı. Aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis​ ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri için uyardı.

YAĞIŞ SÜRECEK

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

Kentte yağan yağmurla birlikte bazı noktalarda şimşek çaktı. Şimşeklerin dansı gökyüzünde görsel şölen oluştururken gece adeta gündüze döndü.

İşte Tekirdağ semalarında oluşan görüntüler;

Tekirdağ'da şimşekli akşam! Gökyüzünde görsel şölen oluştu - 1. Resim

Tekirdağ'da şimşekli akşam! Gökyüzünde görsel şölen oluştu - 2. Resim

Tekirdağ'da şimşekli akşam! Gökyüzünde görsel şölen oluştu - 3. Resim

Tekirdağ'da şimşekli akşam! Gökyüzünde görsel şölen oluştu - 4. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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