Tekirdağ'da şimşekli akşam! Gökyüzünde görsel şölen oluştu
Tekirdağ'da aniden gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde yağan yağmurla birlikte kentin bazı noktalarında şimşek çaktı. Geceyi aydınlatan şimşeklerin dansı gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrası Tekirdağ'da akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya başladı. Aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri için uyardı.
YAĞIŞ SÜRECEK
Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI
Kentte yağan yağmurla birlikte bazı noktalarda şimşek çaktı. Şimşeklerin dansı gökyüzünde görsel şölen oluştururken gece adeta gündüze döndü.
İşte Tekirdağ semalarında oluşan görüntüler;