Tekirdağ'da yol kenarında zurna çalan Çinli! Videosu viral oldu: 'Rüyalarımın saçmalık derecesi'

29 Ekim 2024 14:15 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 14:17

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi girişinde yol kenarında zurna çalan bir Çinli'ye ait video sosyal medyada gündeme oturdu.

Tekirdağ​'ın Kapaklı​ ilçesinde kayda alınan bir görüntü sosyal medyada gündeme oturdu. Çinli olduğu öne sürülen bir kişinin kendisine selam veren vatandaşlara zurnayı çalarak cevap verdiği görüntüler büyük ilgi topladı.

ARABAYLA GEÇENLERE SOLO ZURNA ZİYAFETİ

Görüntülerde ilçe girişinde otomobille yoldan geçen vatandaşların yol kenarında gördükleri şahsa "Nereye gidiyorsun" diye sordukları görülüyor. Video​ kaydında vatandaşlara cevap vermek yerine zurna çalmaya başlayan Çinli, küçük solosunun arabadakileri eliyle selam veriyor. Vatandaşlar da zurna icrasının ardından Çinli adama "Kendine iyi bak" dedikten sonra yoluna devam ediyor.

"RÜYALARIMIN SAÇMALIK SEVİYESİ"

İlginç video için sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Bir kullanıcının "Rüyalarımın saçmalık seviyesi" şeklindeki yorumu büyük beğeni topladı.

Bu arada Çinli şahsın çaldığı melodinin Türkiye topraklarına özgü olmadığı, gayda ile çalınan İskoç müziklerini andırdığı yorumları da yapıldı.