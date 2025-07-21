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 | Selahattin Demirel

Teknede kavga 24 yaşındaki genci hayattan kopardı! 3 tutuklama

Muğla Marmaris'de teknede çıkan kavgada 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Teknede kavga 24 yaşındaki genci hayattan kopardı! 3 tutuklama
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 17:56
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 17:56

'e bağlı Bozburun mahallesi Kocabahçe mevkiinde dün akşam saatlerinde denizin ortasında bir teknede çıkan ölümle sonuçlandı. Tekne sahibinin oğlu olduğu öğrenilen 24 yaşındaki denizci Arda Deniz Onat, çıkan arbede sırasında hayatını kaybetti.

TUTUKLANDILAR

Kavgaya karıştıkları belirlenen ve hafif yaralanan S.Y., S.Y. ve C.V.C. isimli üç şüpheli, olayın ardından Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Marmaris Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Tedavilerinin ardından gözaltına alınan şüpheliler, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklu yargılanmak üzere Muğla E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ETİKETLER
#kavga
#ölüm
#marmaris
#suç
#sigorta
#Tekne Karnavalı
#Bozburun
#Yaşam
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