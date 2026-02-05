TEKNOFEST 2026 başvuruları başladı mı nasıl yapılır?

Kategoriler
İstanbul
TEKNOFEST 2026 için başvuru süreci teknoloji ve inovasyon dünyasında yakından takip ediliyor.
Turkcell ve TEKNOFEST iş birliğiyle hayata geçirilen 5G ve yapay zeka yarışması başvurulara başlarken, festival kapsamında roketten tarım teknolojilerine, insansız hava araçlarından sağlıkta yapay zekaya kadar toplam 52 farklı kategoride yarışma düzenlenmesi öngörülüyor.
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 2026 yılı teknoloji yarışmalarına başvurular açıldı.
Fikirleri projeye, projeleri geleceğe dönüştürmek isteyenler için yarışma başvuruları 20 Şubat’a kadar sürüyor.
TEKNOFEST’in teknoloji yarışmalarına katılmak için başvurular www.teknofest.org
adresi üzerinden gerçekleştirilecektir.
Bu yıl yeni adresi Şanlıurfa olan TEKNOFEST, 75 milyon TL ödül ve 100 milyon TL’den fazla maddi katkısıyla genç zihinleri yeni keşiflere çağırıyor.