Yaşam
Editor
Editor
 | Erdem Avsar

TEKNOFEST 2026 başvuruları başladı mı nasıl yapılır?

2026 TEKNOFEST için başvuru süreci, teknoloji ve inovasyon alanına ilgi duyanlar tarafından yakından izleniyor. Yarışma alanlarının genişletilmesiyle birlikte öğrenci ekipleri ve genç girişimcilere yeni fırsatlar sunan festival, bu yıl da çok sayıda projeyi bir araya getirmeye hazırlanıyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 2026 yılı teknoloji yarışmalarına başvurular sürüyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 00:22
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 00:24

TEKNOFEST 2026 için başvuru süreci teknoloji ve inovasyon dünyasında yakından takip ediliyor.

ve TEKNOFEST iş birliğiyle hayata geçirilen ve yarışması başvurulara başlarken, festival kapsamında roketten tarım teknolojilerine, insansız hava araçlarından sağlıkta yapay zekaya kadar toplam 52 farklı kategoride yarışma düzenlenmesi öngörülüyor.

TEKNOFEST 2026 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 2026 yılı teknoloji yarışmalarına başvurular açıldı.

Fikirleri projeye, projeleri geleceğe dönüştürmek isteyenler için yarışma başvuruları 20 Şubat’a kadar sürüyor.

TEKNOFEST BAŞVURU NASIL YAPILIR?

TEKNOFEST’in teknoloji yarışmalarına katılmak için başvurular www.teknofest.org

adresi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Bu yıl yeni adresi Şanlıurfa olan TEKNOFEST, 75 milyon TL ödül ve 100 milyon TL’den fazla maddi katkısıyla genç zihinleri yeni keşiflere çağırıyor.

